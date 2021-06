De l’art autochtone sur des panneaux pour honorer les enfants des pensionnats

L’artiste crie Betty Albert s’est réveillée au milieu de la nuit après avoir appris que les restes d’environ 215 enfants avaient été trouvés sur le site d’un ancien pensionnat autochtone en Colombie-Britannique, et son regard s’est posé sur une toile dans sa maison.

Peu de temps après, sa main tenant un pinceau qui semblait bouger presque tout seul, elle a commencé à peindre.

«Les couleurs venaient à moi. Je ne me suis pas posé de questions», a raconté Mme Albert, qui réside à Winnipeg.

«Ce tableau s’est peint tout seul.»

La pièce a été terminée en quelques heures seulement. Elle représente une mère drapée de tissu, tenant un bébé. La couleur orange délavé autour d’elle est tachetée de 215 points blancs. L’oeuvre s’intitule «215».

Sa pièce fait partie d’un projet présentant des œuvres d’artistes autochtones sur des centaines de panneaux d’affichage à travers le pays pour honorer les enfants dont les restes ont été retrouvés et ceux qui sont toujours portés disparus.

Lisa Cherry, la directrice de la campagne, a précisé que le projet a été organisé par Artists Against Racism après que la Première Nation Tk’emlups te Secwepec de Kamloops, en Colombie-Britannique, a annoncé le mois dernier qu’un radar à pénétration de sol avait détecté ce que l’on pense être les restes de 215 enfants autochtones.

Selon Mme Cherry, l’art peut briser les barrières culturelles et linguistiques, guérir et éduquer.

«Nous avons décidé de faire une grande campagne visible pour aider davantage à l’éducation et à la sensibilisation», a-t-elle déclaré. «C’est un moyen énorme d’atteindre presque tous les Canadiens et d’honorer les enfants et leur esprit de manière importante.»

Le groupe a déjà mené des campagnes d’affichage pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Mme Cherry a dit que les artistes avaient réalisé qu’il était important de joindre les gens avec un message accessible partout : sur le chemin du travail, dans un métro ou sur une route rurale.

Huit artistes autochtones de partout au Canada y participent. Leurs pièces seront affichées sur 500 panneaux numériques offerts par Pattison Outdoor. Si plus d’espace d’affichage devient disponible, le projet s’étendra, a ajouté Mme Cherry.

Le projet doit durer tout le mois.