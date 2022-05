De l’assistance juridique gratuite pour les personnes vivant avec le cancer

MONTRÉAL — Des personnes atteintes du cancer et en situation de précarité financière peuvent désormais bénéficier de services juridiques gratuits grâce à un projet-pilote déployé à la grandeur du Québec par Juripop et la Fondation québécoise du cancer (FQC).

Mise sur pied cette semaine, l’initiative vise à offrir un accompagnement notamment en matière de droits civil, de la famille et du logement.

Le projet découle du constat que la FQC est régulièrement sollicitée pour des questions juridiques par l’entremise de sa ligne info-cancer.

«Les gens qui sont atteints de cancer vont souvent se retrouver en situation de précarité financière, et donc ils n’ont pas les moyens pour payer un avocat ou aller voir un notaire. Et des services dédiés spécifiquement aux personnes atteintes de cancer, ça n’existait pas», relate Me Sophie Gagnon, la directrice générale de Juripop qui travaille à améliorer l’accès à la justice, dont chez les plus vulnérables.

Recevoir un diagnostic de cancer chamboule une vie et entraîne l’apparition de plusieurs enjeux sur les plans professionnel et personnel, mentionne Me Gagnon.

«Ça peut changer les capacités dont disposent les gens pour faire leur travail, donc ils peuvent avoir besoin de parler à un avocat pour connaître leurs droits face à leur employeur», indique l’avocate à titre d’exemple.

«On va aussi travailler avec des notaires. Tout ce qui est la planification successorale et testamentaire ainsi que les directives médicales anticipées, ce sont définitivement des questions qu’on s’attend à recevoir», ajoute-t-elle.

Le mandat de Juripop sera essentiellement d’aguiller les gens et de l’assistance juridique, en faisant entre autres de la rédaction de documents et de mise en demeure, et de l’accompagnement en négociation et en médiation. Les avocats ne toucheront pas à certains domaines comme l’immigration, la fiscalité ainsi que le droit criminel et pénal.

Les personnes pouvant faire appel à ce service doivent respecter un certain seuil de revenu familial selon la taille de leur ménage. Par exemple, pour un couple, le revenu familial maximal a été établi à 32 899$, tandis que pour un ménage de quatre personnes il s’élève à 49 106$.

Le projet, qui est appuyé financièrement par la FQC et la Chambre des notaires du Québec, prévoit rejoindre quelques centaines de personnes au cours des prochains mois.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.