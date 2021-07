De nouveaux assouplissements au Québec, notamment pour les bars et les stades

QUÉBEC — Le gouvernement du Québec annonce de nouveaux assouplissements aux restrictions liées à la COVID-19, permettant notamment aux bars de servir de l’alcool jusqu’à 1 h, au lieu de minuit comme c’est le cas présentement.

Cet assouplissement touche les bars, les restaurants et les microbrasseries, et sera en vigueur à partir du 1er août, a indiqué lundi par communiqué le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les stades, les salles et les festivals pourront à partir du 1er août accueillir 15 000 personnes à l’extérieur, en suivant les directives établies pour chaque type d’événement. Actuellement, la capacité d’accueil maximale est de 5000 personnes.

Disant accueillir ces nouvelles directives «avec engouement», le CF Montréal a annoncé qu’il pourra recevoir des partisans dans toutes les sections du Stade Saputo (en respect des règles de distance physique) dès le 4 août, contre Atlanta United.

Quant aux Alouettes, dont le premier match à Montréal aura lieu le 27 août, contre Hamilton, le club s’est dit «extrêmement heureux» de ces nouveaux assouplissements.

Les Alouettes ont d’ailleurs annoncé la vente de billets individuels à compter de lundi prochain.

Dans un communiqué diffusé en début d’après-midi, Tennis Canada a dit que l’Omnium Banque nationale, qui se tiendra du 7 au 15 août, au Stade IGA, prévoit accueillir 5000 spectateurs par séance.

En milieu d’après-midi, un porte-parole de Tennis Canada a dit que la capacité maximale reste 5000 spectateurs par séance, à Montréal. Le Court central peut généralement accueillir jusqu’à 12 000 personnes.

«Après deux ans d’attente, nous sommes très heureux de pouvoir enfin annoncer officiellement la tenue (de l’événement)», se réjouissait Eugène Lapierre, directeur du tournoi de Montréal, dans le communiqué diffusé en début d’après-midi.

«Au cours des derniers mois, nous avons travaillé excessivement fort en collaboration avec les autorités sanitaires municipales, provinciales et fédérales afin d’être en mesure de présenter un tournoi sécuritaire dans le contexte actuel.»

Selon les nouvelles modalités annoncées par le gouvernement, il sera possible d’accueillir 7500 personnes à l’intérieur dans les salles et les stades. La capacité d’accueil de chacune des sections indépendantes sera également augmentée à 500 personnes. Actuellement, la capacité maximale d’accueil est de 3500 personnes, dans des sections indépendantes de 250 personnes.

Des assouplissements s’ajoutent également pour divers autres types d’événements durant lesquels les personnes demeurent assises à des places déterminées, «incluant les événements amateurs de sports et loisirs avec gradins ou estrades, les assemblées, les réunions, les congrès ou les cérémonies, incluant dans les lieux de culte», peut-on lire dans le communiqué du ministère.

À l’extérieur, 500 personnes pourront être accueillies (la capacité actuelle est de 50 personnes), tandis qu’à l’intérieur, la capacité maximale sera de 250 personnes (elle se situe présentement à 100 personnes).

Les lieux de culte pouvaient déjà accueillir 250 personnes.

Les nouveaux assouplissements s’appliqueront partout au Québec, l’ensemble des régions se trouvant au palier vert.

Les mesures de distanciation demeurent obligatoires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le port du masque ou du couvre-visage est également requis dans les lieux publics intérieurs, notamment quand les personnes circulent, rappelle le ministère.