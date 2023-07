De nouveaux missiles russes tombent sur l’Ukraine

KYIV, Ukraine — Des missiles de croisière russes, volant à basse altitude et épousant le relief pour éviter les défenses aériennes ukrainiennes, ont détruit des entrepôts agricoles dans la région d’Odessa tôt vendredi, selon des responsables ukrainiens, alors que les forces du Kremlin ont élargi leurs cibles après trois jours de bombardement des infrastructures portuaires de la région de la mer Noire.

Quelques heures plus tard, sept missiles russes ont également endommagé ce que les autorités ont décrit comme une «infrastructure importante» au sud-ouest de la ville portuaire d’Odessa, dans ce qui semble faire partie d’un effort continu du Kremlin pour paralyser les exportations ukrainiennes de produits alimentaires de la mer Noire. Les autorités n’ont pas immédiatement fourni de détails sur cette attaque.

Pendant la nuit, deux missiles ont frappé l’installation de stockage agricole, déclenchant un incendie, et alors que les travailleurs luttaient pour l’éteindre, un autre missile a frappé, détruisant l’équipement agricole et de lutte contre l’incendie, a déclaré le gouverneur de la région méridionale d’Odessa, Oleh Kiper.

L’attaque a blessé deux personnes et détruit 100 tonnes de pois et 20 tonnes d’orge, selon M. Kiper.

L’attaque était de faible ampleur par rapport aux barrages de ces derniers jours qui ont placé Odessa dans le collimateur de la Russie après que Moscou ait déchiré un accord de guerre qui permettait à l’Ukraine d’expédier des céréales par le port clé de la mer Noire.

La Russie a pris pour cible les infrastructures ukrainiennes d’exportation de céréales après avoir promis de riposter à une attaque qui avait endommagé un pont crucial entre la Russie et la péninsule de Crimée annexée par Moscou.

Bien que l’attaque de vendredi ait été plus discrète, la récente recrudescence des attentats a mis les habitants d’Odessa sur les dents.

«L’ennemi continue de semer la terreur, et c’est sans aucun doute lié à l’accord sur les céréales», a déclaré Natalia Humeniuk, la porte-parole du commandement opérationnel sud de l’armée ukrainienne.

La Russie et l’Ukraine ont toutes deux annoncé qu’elles considéreraient les navires se rendant dans leurs ports respectifs de la mer Noire comme des cibles militaires potentielles.

L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, a analysé que les récents barrages dans le sud de l’Ukraine faisaient partie d’une stratégie globale.

«L’intensification des frappes militaires russes contre les infrastructures portuaires et céréalières ukrainiennes et les menaces d’escalade maritime font probablement partie d’un effort du Kremlin pour tirer parti de la sortie de la Russie de l’initiative céréalière de la mer Noire et obtenir d’importantes concessions de la part de l’Occident», a déclaré l’Institut dans une évaluation datée de jeudi.

Le ministère russe de la Défense a quant à lui déclaré que la marine avait procédé à des exercices simulant une action visant à fermer une partie de la mer Noire.

Lors de ces manœuvres, un navire lanceur de missiles a tiré des missiles de croisière antinavires sur une cible fictive dans la partie nord-ouest de la mer Noire.

Par ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la démission du ministre de la Culture du pays, suggérant que les dépenses du ministère étaient malavisées en temps de guerre.

«Les pavés, les décorations urbaines et les fontaines peuvent attendre la fin de la guerre», a-t-il déclaré.

Cette décision fait suite à une série de scandales récents liés aux dépenses des autorités locales dans tout le pays, comme la réparation d’une route pavée dans le centre de Kyiv ou la rénovation d’une fontaine dans une ville de l’ouest de l’Ukraine.

M. Zelensky a aussi renvoyé l’ambassadeur d’Ukraine au Royaume-Uni, Vadym Prystaiko, qui était également ambassadeur auprès de l’Organisation maritime internationale.

M. Zelensky n’a pas donné de raison à ce licenciement, mais M. Prystaiko avait publiquement critiqué M. Zelensky à plusieurs reprises.