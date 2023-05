De nouveaux ordres d’évacuation en C.-B. par crainte des inondations

CACHE CREEK, C.-B. — Les risques d’inondation en Colombie-Britannique ont entraîné davantage d’ordres d’évacuation pour les résidents du village de Cache Creek, car la hausse des températures fait rapidement fondre le couvert de neige en montagne.

Dans sa dernière ordonnance, le maire John Ranta indique que plus d’une vingtaine d’autres propriétés doivent être évacuées en raison du danger immédiat causé par la crue de la rivière Bonaparte.

Cache Creek, à environ 350 km au nord-est de Vancouver, ou 80 km à l’ouest de Kamloops, reste sous le coup d’un «avertissement d’inondation».

La semaine dernière, cette localité a fait face à la crue des eaux du ruisseau qui traverse sa caserne de pompiers, inondant plusieurs maisons et entreprises et provoquant la fermeture temporaire des routes 1 et 97.

Les autorités du village indiquent que huit propriétés restent sous le coup de cet ordre d’évacuation et que l’état d’urgence local a été prolongé jusqu’au 13 mai.

Les responsables provinciaux des urgences ont déclaré que la région de «Southern Interior», en Colombie-Britannique, avait reçu moins de pluie que prévu en fin de semaine dernière, ce qui a permis de stabiliser les risques d’inondation pendant un certain temps.

Mais les météorologues préviennent que le temps chaud dans cette province déclenchera probablement la fonte des neiges et d’autres menaces plus tard cette semaine.

La localité de Grand Forks, qui avait elle aussi décrété l’état d’urgence local la semaine dernière en raison d’inondations, a commencé à retirer certaines des protections mises en place.