De nouvelles garderies sont touchées par l’éclosion de E.coli en Alberta

CALGARY — Le médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta affirme avoir été informé de l’existence d’autres garderies à Calgary où des enfants ont été déclarés positifs à la bactérie E. coli.

Le Dr Mark Joffe a publié une déclaration vendredi soir indiquant que des installations supplémentaires seraient fermées par mesure de prudence. Ces lieux devront être nettoyés et désinfectés et tous les enfants seront testés pour confirmer leur statut négatif avant d’y retourner.

Les nouvelles installations sont l’Active Start Country Hills, la Scenic Acres de CanCare Childcare, la CEFA Early Learning Childcare – South, MTC Daycare, la Renert Junior Kindergarten et la Calgary JCC Child Care.

Tous les exploitants d’établissements concernés ont été contactés. Le Dr Joffe a fait savoir que les parents ayant des enfants dans ces établissements seront directement informés dès que possible.

Le communiqué indique que certains des enfants qui ont été déclarés positifs dans les nouveaux centres ont des liens avec des garderies de l’épidémie initiale.

Le Dr Joffe a également mentionné que la Vik Academy, qui faisait partie des fermetures initiales et avait rouvert, est à nouveau fermée par mesure de précaution en attendant les résultats de nouveaux tests.

«À tous les parents impliqués dans cette terrible situation, nous vous entendons et comprenons ce que vous vivez», peut-on lire dans le communiqué.

«Il est cependant crucial que les parents dont les enfants fréquentent ces garderies suivent les directives qui leur sont données par les professionnels de la santé. Si votre garderie est fermée, veuillez respecter les raisons pour lesquelles cela est fait et gardez vos enfants à la maison. N’envoyez que votre enfant vers un autre établissement s’ils ont obtenu un test négatif pour E. coli et ne présentent aucun symptôme», ajoute-t-on.

La déclaration demande à tous les exploitants de garderies de la région de Calgary de confirmer les antécédents de santé et de garde des enfants qui sont nouveaux dans leur établissement.

La ministre de la Santé, Adriana LaGrange, a déclaré samedi dans une publication sur les réseaux sociaux que 342 cas d’infection avaient été confirmés en laboratoire en lien avec l’épidémie déclarée le 4 septembre, soit cinq de plus que le nombre de cas signalés vendredi.

Samedi, douze enfants étaient toujours hospitalisés, dont dix souffrent du syndrome hémolytique et urémique, une complication affectant le sang et les reins. Six de ces enfants étaient dialysés.