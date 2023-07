De nouvelles pressions financières amènent M. DeSantis à réduire son personnel

NEW YORK — Le candidat républicain à la présidentielle, Ron DeSantis, réduit son personnel de campagne alors qu’il lutte pour rattraper l’ancien président Donald Trump dans la course aux primaires du Parti républicain, tout en étant confronté à une pression financière inattendue.

Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, a licencié moins de dix employés rémunérés, à la fin de la semaine dernière, pour aider à réduire les dépenses de fonctionnement, selon un de ses assistants, qui a obtenu l’anonymat pour discuter de la stratégie de campagne interne. Les membres du personnel ont été impliqués dans la planification d’événements et pourraient bientôt rejoindre un super comité d’action politique pro-DeSantis.

Les mouvements, signalés pour la première fois par Politico, surviennent alors que M. DeSantis a du mal à répondre aux attentes selon lesquelles il représente la solution de rechange la plus forte du Parti républicain à Donald Trump. L’organisation politique du gouverneur de Floride a collecté plus d’argent que les autres républicains qui briguaient l’investiture en 2024, mais il a montré peu de mouvement dans les sondages au milieu d’une opposition féroce de Trump et de questions persistantes sur ses politiques d’extrême droite, ses compétences politiques et sa préparation pour la scène nationale.

Le porte-parole de M. DeSantis, Andrew Romeo, n’a pas nié les informations faisant état de réductions de personnel, mais a offert une vision optimiste de la route à suivre pour la campagne.

Le remaniement du personnel et de la stratégie intervient moins de deux mois après le lancement de la campagne présidentielle de M. DeSantis.

«Il est en train de tomber», a déclaré Donald Trump à propos de Ron DeSantis lors d’une entrevue, dimanche, sur Fox News Channel. L’ancien président a également suggéré qu’il pourrait ne pas participer au débat du mois prochain compte tenu de son avance sur M. DeSantis et sur les autres républicains qui se présentent contre lui.

Et tandis que l’équipe politique de Ron DeSantis regorge d’argent par rapport à de nombreux autres rivaux républicains, le dépôt trimestriel de samedi auprès de la Commission électorale fédérale a révélé une source d’inquiétude.

M. DeSantis a amassé plus de 20 millions $ au cours des six premières semaines où il était dans la course, selon le rapport fédéral. Bien qu’il s’agisse d’une somme énorme, il a également flambé près de 8 millions $ au cours de la même période, laissant sa campagne avec 12,2 millions $, à la fin du mois de juin. Et sur ce total, environ 3 millions $ sont réservés aux élections générales et ne peuvent pas être utilisés dans le concours primaire du Parti républicain.

Le rapport a également révélé que la campagne de Ron DeSantis compte des dizaines de membres du personnel rémunérés et qu’elle dépense beaucoup plus en masse salariale que les autres politiciens dans la course.

Le mouvement «Make America Great Again» de Trump s’est réjoui des difficultés de Ron DeSantis.

«Plus il se montre, moins il est attirant», a écrit sur Twitter Roger Stone, un allié de longue date de Trump. Il a ajouté le hashtag «DeLoser».

___

Avec des informations de Chad Day à Washington et de Michelle L. Price à New York.