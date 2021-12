De nouvelles restrictions liées à Omicron entrent en vigueur ce dimanche en Ontario

TORONTO — De nouvelles règles sanitaires plus strictes entrent à nouveau en vigueur en Ontario ce dimanche. On parle notamment d’une capacité d’accueil réduite dans les restaurants et d’une limite aux rassemblements.

Le premier ministre Doug Ford avait annoncé ces nouvelles mesures vendredi dernier, soulignant que la contagiosité du variant Omicron menaçait de submerger le système de santé de la province.

Les restaurants, les salles d’entraînement et plusieurs autres types de lieux d’activités intérieurs doivent désormais limiter leur capacité d’accueil à 50 %.

Par ailleurs, les rassemblements intérieurs sont limités à dix personnes plutôt que 25 et les rassemblements extérieurs sont limités à 25 personnes plutôt que 100.

De plus, les cinémas, les arénas et les autres types de grandes salles ne peuvent plus servir de boissons ni de nourriture.

Ces règles surviennent au moment où une nouvelle vague de cas de COVID-19 déferle sur la planète et l’Ontario n’y échappe pas. La moyenne quotidienne de nouveaux cas, calculée sur sept jours, est passée à 2156 samedi alors qu’elle se trouvait à 1194 la semaine dernière.

Parallèlement, la province a accéléré sa campagne de vaccination en offrant une troisième dose à toute la population adulte dès lundi. Toute personne adulte ayant reçu sa deuxième dose depuis au moins trois mois est admissible à une troisième injection.

Doug Ford a expliqué que les mesures restrictives visaient à prévenir la propagation du virus pendant que l’on fournit la dose de rappel à la population.