De plus en plus d’Ontariens se tournent vers les banques alimentaires pour arriver

TORONTO — Les Ontariens ont recours aux banques alimentaires en plus grand nombre et plus souvent pour une sixième année consécutive, a déclaré lundi une coalition d’organismes communautaires, et cette tendance semble s’être encore intensifiée au cours de la dernière année enregistrée.

Les conclusions sont présentées dans un nouveau rapport de «Feed Ontario», un collectif de 1200 banques alimentaires directes et affiliées et d’autres organismes qui luttent contre l’insécurité alimentaire dans la province.

Le rapport annuel sur la faim, sous-titré «Les fissures croissantes dans les fondations de l’économie ontarienne», a révélé que 587 000 adultes et enfants avaient visité les banques alimentaires de la province 4,3 millions de fois entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. Selon «Feed Ontario», il s’agit d’une augmentation de 15 % du nombre de visiteurs et de 42% du nombre de visites par rapport à 2019.

Et comme il s’agit de la sixième année consécutive d’augmentation du nombre d’utilisateurs et de visites dans les banques alimentaires en Ontario, le rapport souligne la pression à laquelle le système est confronté.

«Les pressions que les Ontariens à faible revenu et les groupes marginalisés ressentent avec le coût de la vie aujourd’hui sont exceptionnellement préoccupantes, a déclaré en entrevue la directrice de Feed Ontario, Carolyn Stewart. Le fait que tant de gens doivent maintenant compter sur une aide alimentaire d’urgence pour s’en sortir devrait nous inquiéter tous, pas seulement la coalition.»

L’organisme demande au gouvernement provincial de lutter contre l’augmentation des emplois mal payés, d’investir dans le logement abordable, d’améliorer l’aide sociale et d’impliquer dans la conception des politiques publiques des personnes qui ont vécu la précarité.

«Les réseaux de banques alimentaires craignent que les dons ne soient pas suffisants pour répondre aux besoins», a déclaré Mme Stewart.

Le rapport a révélé qu’un visiteur sur trois était un nouvel utilisateur d’une banque alimentaire. La coalition attribue cette flambée à des problèmes récurrents comme l’emploi précaire, l’aide au chômage inaccessible et les soutiens inadéquats pour les personnes handicapées, mais aussi à des facteurs plus récents, comme la hausse de l’inflation et l’augmentation du coût de la vie.

«Les prestations d’aide sociale continuent de tomber bien en deçà des seuils de faible revenu», a déclaré Mme Stewart. «Ajouté à des logements inabordables, ça rend vraiment impossible l’achat des produits de première nécessité pour de nombreuses personnes.

«Imaginez que vous aviez déjà un budget limité: vous faites déjà des choix impossibles entre garder un toit au-dessus de votre tête ou garder vos lumières allumées, acheter des vêtements d’hiver pour votre enfant ou payer plus de médicaments dont vous pourriez avoir besoin», a déclaré Mme Stewart.

Elle a souligné que 30 % des clients des banques alimentaires sont des enfants et des jeunes de moins de 18 ans, un nombre qui est resté constant ces dernières années. Et plus de 50 % de ceux qui accèdent à ces centres bénéficient d’une forme d’aide sociale, a-t-elle ajouté.

Mme Stewart explique que les banques alimentaires sont maintenant invitées à jouer un rôle pour lequel elles n’ont jamais été conçues. «Nous avons été développés comme une mesure palliative dans les années 1980 et nous n’avons jamais été destinés à être un filet de sécurité sociale», a-t-elle soutenu.