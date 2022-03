De violentes tempêtes ont balayé le Texas et l’Oklahoma

DALLAS — De multiples tornades ont balayé des secteurs du Texas et de l’Oklahoma, faisant plus d’une dizaine de blessés et causant d’importants dégâts près de Dallas et d’Austin, ont annoncé des responsables mardi.

La tempête glissait maintenant vers la Louisiane et le Mississippi, où elle pourrait donner naissance à de nouvelles tornades et à des vents violents.

Au Texas, on a rapporté lundi plusieurs tornades dans le couloir de l’autoroute 35, surtout à Round Rock et Elgin, deux banlieues d’Austin, et près de Dallas-Fort Worth. Deux tornades présumées ont causé des dommages dans le secteur du lac Texoma, dans le nord du Texas et le sud de l’Oklahoma.

On déplore plus d’une douzaine de blessés au Texas, dont une dizaine seulement dans le comté de Grayson, à environ 95 kilomètres au nord de Dallas.

Le système générait mardi matin des pluies diluviennes et des orages dans certaines régions du Texas et de l’Arkansas, a dit Jeremy Grams, le météorologue en chef du Centre de prédiction des tempêtes de Norman, dans l’Oklahoma. Une veille de tornade était en vigueur dans certains secteurs du Texas et de la Louisiane.

En Louisiane, le niveau élevé de l’eau représentait mardi un risque pour les automobilistes sur plusieurs routes, dont une portion de l’autoroute Interstate 29 et plusieurs autoroutes locales après la pluie des dernières heures, selon des responsables. Les policiers de la région de Shreveport ont secouru trois automobilistes pendant la nuit.

Les tempêtes devraient s’intensifier au cours des prochaines heures, avec le réchauffement de la température, ce qui augmentera le risque de tornades, de grêle et de vents puissants. Presque toute la Louisiane et tout le Mississippi étaient menacés par le mauvais temps mardi, notamment les villes de Baton Rouge et de Jackson.

Les météorologues ont mis en garde contre des tornades et des vents qui pourraient souffler à 120 kilomètres/heure dans le Mississippi, le sud et l’est de la Louisiane, et l’ouest de l’Alabama.

Les dirigeants de la Louisiane ont rappelé aux habitants de maisons mobiles et de véhicules récréatifs de préparer un plan d’évacuation, puisque leurs habitations pourraient ne pas résister à la météo. Cet avertissement concerne plus de 8000 ménages, selon des responsables.

La tempête a causé de lourds dommages au Texas, où on rapporte des dommages dans une douzaine de comtés. Des photos mises en ligne montrent que l’école secondaire de Jacksboro, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Fort Worth, a été endommagée. Une partie du toit a notamment été arrachée, surtout au-dessus du gymnase.

On rapporte quatre blessés légers près de Bowie, à 50 kilomètres au nord-est de Jacksboro.

Ailleurs au Texas, les pompiers rapportent des progrès pour maîtriser un gigantesque feu de broussailles qui aurait causé la mort d’une policière la semaine dernière.

L’incendie Eastland Complex a détruit 220 kilomètres carrés de terrain depuis qu’il s’est déclaré à environ 200 kilomètres à l’ouest de Dallas. L’incendie était contenu à environ 60 % lundi soir, comparativement à 30 % la veille, selon des responsables.

Les flammes ont détruit quelque 150 structures et entraîné le décès de la sergente Barbara Fenley, qui a perdu la vie en passant de porte en porte pour demander aux résidants d’évacuer.