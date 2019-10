Débat démocrate: les attaques contre Warren confirment son statut de favorite

WASHINGTON — Les candidats à l’investiture du Parti démocrate ont assailli leur rivale Elizabeth Warren lors d’un débat, moins de quatre mois avant les premiers votes des primaires de 2020 aux États-Unis.

Elizabeth Warren a été attaquée à plusieurs reprises au cours du débat, ses rivales l’ont accusé d’avoir esquivé les questions relatives au coût de la réforme du système de santé américain qu’elle promet, et à son plan de signature «d’impôt sur la fortune».

Les tirs groupés contre la sénatrice du Massachusetts étaient le signe le plus clair à ce jour qu’Elizabeth Warren a un nouveau statut dans la primaire démocrate: elle est la favorite pour affronter le président Donald Trump l’année prochaine.

Les affrontements de la soirée se sont principalement déroulés sur un terrain familier pour les démocrates qui ont passé des mois à se disputer sur l’avenir des soins de santé.

D’un côté, il y a les modérés qui réclament une approche mesurée et de l’autre il y a Elizabeth Warren et Bernie Sanders qui appellent à une restructuration radicale du marché de l’assurance.

Mais contrairement à Bernie Sanders, Elizabeth Warren a refusé de dire si elle augmenterait les impôts de la classe moyenne pour financer «Medicare for All» – une position de plus en plus difficile à maintenir compte tenu de son statut de leader dans la course.

Ses rivales ont saisi l’opportunité de bondir.

«J’apprécie le travail d’Elizabeth mais, encore une fois, la différence entre un plan et une chimère est qu’un plan peut vraiment être réalisé», a déclaré Amy Klobuchar, sénatrice du Minnesota.