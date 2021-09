Débat en anglais: Trudeau réclame des excuses de la part du consortium

HALIFAX — Le chef libéral Justin Trudeau réclame maintenant à son tour des excuses de la part du consortium qui a organisé le débat en anglais de la semaine dernière pour la question dans laquelle la modératrice amalgamait racisme, discrimination, loi sur la laïcité et réforme de la Charte de la langue française.

Il s’agit d’un durcissement de ton de la part de M. Trudeau, qui s’était contenté jusqu’ici de qualifier cette question d’inacceptable.

De passage à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le chef libéral a déclaré qu’il «serait important que le consortium s’explique et s’excuse». Il a réitéré que «les Québécois ne sont pas racistes» et a dit que de «faire des déclarations, comme a été incluse dans cette question, ce n’est pas utile pour le pays et c’est insultant pour les Québécois».

L’Assemblée nationale du Québec a adopté deux motions à l’unanimité, mardi. La première, du Parti libéral du Québec, visait à dénoncer le «Québec Bashing» qui a eu libre cours lors du débat en anglais et la deuxième, du Parti québécois, visait à exiger que le groupe de diffusion des débats présente des excuses formelles «pour le procès hostile intenté contre la nation québécoise» lors de ce débat télévisé.

M. Trudeau a aussi eu à s’expliquer sur le rassemblement de son parti, la veille, qui avait réuni 400 partisans sans distanciation sociale. L’ancien premier ministre Jean Chrétien, âgé de 87 ans, et l’ancienne mairesse de Mississauga, Hazel McCallion, 100 ans, étaient présents. Le chef libéral a soutenu qu’«il n’y a personne qui dit à M. Chrétien ou à Hazel McCallion quoi faire ou ne pas faire».