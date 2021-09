Débat en anglais:«Une chaudière d’insultes au visage des Québécois», dénonce Blanchet

GATINEAU, Qc — Le débat télévisé des chefs en anglais «a commencé avec une chaudière d’insultes au visage des Québécois», a déploré le chef bloquiste Yves-François Blanchet jeudi soir.

En conférence de presse au terme de l’affrontement des chefs, M. Blanchet ne décolérait pas concernant la question que lui avait lancée la modératrice du débat.

«Vous niez que le Québec a des problèmes de racisme, a dit Shachi Kurl. Or, vous défendez des législations comme (le projet de loi) 96 et (la loi) 21 qui marginalisent les minorités religieuses, les anglophones et les allophones. Le Québec est reconnu comme une société distincte, mais pour les gens à l’extérieur du Québec, aidez-les à comprendre pourquoi votre parti soutient ces lois discriminatoires.»

M. Blanchet a alors semblé sur le coup déstabilisé et a rappelé à l’animatrice que le Québec avait été plutôt reconnu comme une nation. Puis il a dit que c’était des lois légitimes.

«On s’est fait traiter de racistes et de xénophobes en commençant le show, c’est ordinaire», fulminait M. Blanchet qui y a vu l’incarnation de cet «autre pays», le Canada.

«Lesquels des autres chefs ont dit stop? M. O’Toole n’a rien trouvé à dire, M. Trudeau a dû se dire que ça doit être vrai. M. Singh devait avoir une certaine zone de confort.»

Il y a vu une «attaque, une agression» contre le Québec. Ce n’était même pas un «procès» du Québec, mais une sentence, puisque le procès précède la sentence, a-t-il argué.

Il déplore aussi qu’on lui ait coupé la parole au moment où il abordait l’enjeu des francophones hors-Québec.

«Tout était patenté pour que personne soit en pris en défaut par rapport au Québec, à moins de forcer le sujet dans le débat.»

M. Blanchet a ajouté n’avoir aucune rancoeur personnelle contre l’animatrice.

Il estime que cette controverse pourrait influencer le cours de la campagne et démontrer aux Québécois de façon «plus claire que jamais» que le prochain gouvernement doit être minoritaire, avec la balance du pouvoir aux Bloc.

«Il n’y a pas beaucoup de candidats en ligne pour aller protéger le Québec dans ce parlement. (…) Les Québécois ont besoin d’un chien de garde, dangereusement besoin.»

Legault

Il a été appelé à commenter la déclaration du premier ministre François Legault, qui a laissé entendre qu’il penchait en faveur d’un gouvernement minoritaire conservateur.

M. Blanchet n’y voit pas un désaveu du Bloc.

«Un premier ministre du Québec doit interpeller des chefs de parti qui peuvent devenir chef de gouvernement. Il dit: il y a trois partis qui sont centralisateurs, un l’est moins, et ça prend un gouvernement minoritaire. Quand on est au Québec et qu’on veut un gouvernement minoritaire, on parle pas du NPD et des Verts, on parle du Bloc.»