Débat municipal: Plante mise sur l’écologie, Coderre sur l’international

MONTRÉAL — La mairesse sortante Valérie Plante a mis l’accent mercredi sur l’environnement et la qualité de vie à Montréal, alors que l’ancien maire Denis Coderre a présenté une vision internationale de la ville, lors du deuxième débat des élections municipales, organisé par le Conseil des relations internationales de Montréal.

«Il faut que la ville ne se comporte pas comme un village, mais comme une métropole», a-t-il fait valoir, ajoutant que Montréal doit affermir sa présence diplomatique dans le monde et protéger sa mainmise sur des sièges sociaux d’organisations comme l’Agence mondiale antidopage ou l’Organisation de l’aviation civile internationale.

La mairesse Plante a de son côté choisi de miser sur la position de leader écologique de la ville pour assurer son rayonnement, citant le fait que Montréal a été la seule municipalité s’étant exprimée au sommet de l’ONU sur le climat, en 2019. Elle a affirmé que les projets de «transport collectif, le REM de l’Est et (le prolongement de) la ligne bleue» joueront en ce sens, en plus de permettre une meilleure qualité de vie. «Montréal est en train de devenir une ville verte. (…) Il y a de plus en plus de touristes qui viennent pour ça.»

M. Coderre s’est lui aussi engagé à travailler vers la transition écologique, rappelant que «c’est sous notre administration que nous sommes devenus membres de C40», un réseau de villes du monde s’étant engagées à respecter les cibles les plus ambitieuses de l’Accord de Paris.

Les deux candidats étaient d’accord pour défendre la langue française, attirer des investisseurs étrangers et soutenir les nouveaux arrivants.

Une course serrée

M. Coderre et Mme Plante sont au coude à coude, avec 37 % et 36 % des intentions de vote, respectivement, selon un sondage Léger-Le Devoir publié la semaine dernière.

Les deux autres candidats à la mairie, Balarama Holness (8 %) et Marc-Antoine Desjardins (5 %), n’ont pas été invités au débat.

Le premier débat avait été tenu la semaine dernière par Tourisme Montréal. Une troisième rencontre aura lieu le 18 octobre prochain, cette fois organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Les élections municipales se dérouleront les 6 et 7 novembre 2021.

