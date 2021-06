Débat spécial aux communes sur les 215 corps d’enfants autochtones retrouvés en C.-B.

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau affirme que c’est la faute du Canada si 215 enfants autochtones ont été enterrés dans une fausse commune sur le site d’un ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Il a ajouté que les Canadiens ne peuvent pas fermer les yeux et prétendre que rien n’est arrivé. Ils doivent admettre que le pays a failli à son devoir envers ces enfants, leurs familles et leurs communautés.

M. Trudeau poursuit en mentionnant que les Canadiens doivent reconnaître que l’horrible découverte effectuée à Kamloops n’est qu’une petite partie de la grande tragédie qui a vu de nombreux enfants autochtones «disparaître sans laisser de trace» après avoir été arrachés à leurs familles et envoyés dans des pensionnats à travers le Canada.

Le premier ministre a fait ces déclarations à la Chambre des communes à l’occasion d’un débat exploratoire, mardi soir, au sujet de cette tragique affaire.

Le chef conservateur Erin O’Toole a dit pour sa part que cette découverte sert de rappel brutal d’un sombre chapitre dans l’histoire du Canada et il a appelé tous les partis à appuyer la mise en place immédiate des six recommandations de la Commission de vérité et réconciliation concernant la documentation et la commémoration des enfants décédés dans les pensionnats et la protection des lieux de sépultures.

Le chef du NPD Jagmeet Singh et certains de ses députés ont pressé le gouvernement d’admettre que les pratiques des pensionnats autochtones étaient équivalentes à un génocide.