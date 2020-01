Débat sur la ratification de l’ACEUM «collaboratif et cordial», selon Freeland

OTTAWA — Le processus de ratification de l’ACEUM, nouvel accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, chemine aux Communes.

Jeudi matin, les élus débattaient en deuxième lecture la Loi de mise en oeuvre de l’accord.

Le débat sur C-4 a commencé par un discours de Chrystia Freeland qui a réitéré les effets positifs de l’entente qu’elle a elle-même négociée.

Les députés bloquistes, les seuls à avoir voté non à un premier vote sur l’ACEUM mercredi après-midi, ont repris, eux, leurs doléances, exprimant une fois de plus leurs inquiétudes pour l’aluminium produit au Québec.

En point de presse à sa sortie des Communes, la ministre Freeland a d’abord remercié les trois autres partis d’opposition — conservateur, néo-démocrate et vert — qui ont donné un premier appui au processus de ratification.

«L’atmosphère, je pense, était collaborative et cordiale», a-t-elle aussi dit à propos des premiers échanges en comité parlementaire.

Puis, elle a tenté de rassurer les Québécois.

Selon elle, les États-Unis et le Canada ont maintenant un intérêt commun pour éviter le dumping d’aluminium d’outre-mer dans leurs marchés. Elle assure qu’elle continue à discuter de protection pour l’aluminium québécois avec les Américains.

«C’est un enjeu (…) perpétuel. Et c’est même une chose qu’on ne peut pas complètement régler par une décision, avec un accord. (…) On doit regarder toujours ce qui se passe sur le marché, un marché qui est aujourd’hui commun», a-t-elle argué.

Mardi soir, le Bloc québécois a soumis une proposition au gouvernement libéral pour offrir une meilleure protection à l’aluminium produit au Québec. Aux bureaux de Justin Trudeau et d’Yves-François Blanchet, on refuse, pour l’instant, de divulguer le contenu exact de cette proposition.

La ministre Freeland maintient qu’on ne peut rien ajouter à l’ACEUM qu’il faut ratifier au plus vite. Les États-Unis et le Mexique ont déjà ratifié l’entente.

En Chambre, le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe insistait et dénonçait la différence de traitement obtenu par l’acier et l’aluminium dans cet accord de libre-échange.

«Je l’ai expliquée à ma petite fille de huit ans hier et elle a compris. Donc, je me dis, avec tout respect, que c’est possible pour eux aussi de comprendre la différence entre les deux», a lancé le député dont la région dépend de l’industrie de l’aluminium.