Début de la vaccination massive le 11 mars à Kahnawake

QUÉBEC — La nouvelle a été rapportée au début du mois de février, mais elle devient de plus en plus concrète. La population de la communauté mohawk de Kahnawake sera vaccinée contre la COVID-19 à partir du 11 mars.

Les deux coresponsables du Comité d’action contre la COVID-19 de Kahnawake, Lisa Westaway et Lloyd Phillips, en ont fait l’annonce dans une vidéo publiée en ligne mercredi.

Afin de se conformer au protocole mis de l’avant dans le reste du Québec, la première semaine de vaccination sur le territoire mohawk sera consacrée aux personnes de 85 ans et plus. Les aînés pourront donc recevoir leur première dose les 11, 12 et 13 mars. Comme c’est le cas ailleurs au Québec, il sera aussi possible pour un proche aidant de 70 ans et plus d’être vacciné en même temps.

La semaine suivante, à compter du 15 mars, tous les autres membres de la communauté de Kahnawake, située entre Châteauguay et Saint-Constant, en Montérégie, pourront à leur tour être inoculés. Chaque personne doit obtenir un rendez-vous avant de se déplacer en s’inscrivant en ligne ou en communiquant avec l’Hôpital Kateri Memorial.

L’opération de vaccination massive se déroulera dans les locaux de la salle de bingo de Kahnawake. Toute personne ayant besoin d’aide pour se déplacer sera prise en charge et accompagnée. Les responsables du comité d’action contre la pandémie espèrent atteindre un taux de vaccination de plus de 80 % au sein de la communauté.

Selon ce qui a été dévoilé au début du mois, l’ensemble des membres de la communauté qui souhaitent être vaccinés devraient l’être avant la fin mars.