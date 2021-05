Début de la vaccination sur le circuit Gilles-Villeneuve à Montréal

MONTRÉAL — Les cyclistes de la grande région de Montréal sont invités à profiter du week-end ensoleillé qui s’annonce pour se faire vacciner contre la COVID-19 dans les paddocks du circuit Gilles-Villeneuve, sur l’île Notre-Dame, à Montréal.

Cette clinique de vaccination, qui s’est ouverte samedi matin, se déroule en formule «arrêt aux puits»: les personnes restent assises au même endroit pour l’évaluation, l’injection et le 15 minutes de repos.

Le tout se passe dans une ambiance festive avec de la musique, la projection d’anciennes courses de Formule 1 et la présence de voitures de course.

«On veut que ce soit un moment réjouissant. Ça tombe bien, c’est le lendemain du début du déconfinement. C’est un peu pour le fêter aussi», a décrit la directrice de la vaccination du CIUSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Marie-Ève Brunelle.

L’évènement est réservé aux cyclistes samedi et dimanche, avec ou sans rendez-vous, de 10h à 16h. Environ un millier de cyclistes pourraient être vaccinés samedi, selon Mme Brunelle.

«On a 500 rendez-vous prévus et 500 sans rendez-vous. Même chose pour demain. Tout au cours de la journée, on va diffuser le nombre de sans rendez-vous qu’il reste. On a une possibilité d’augmenter si la réponse est vraiment là», a-t-elle expliqué.

Pour les deux prochaines fins de semaine, la clinique du circuit Gilles-Villeneuve sera seulement en mode service à l’auto et sur rendez-vous uniquement. Autour de 1000 doses pourront aussi être administrées durant chacun des week-ends.

Jusqu’à 20 corridors sont installés dans le complexe des garages, pouvant accueillir deux voitures ou cinq vélos à la fois, mentionnent les organisateurs de cette opération vaccination.

L’initiative découle d’une collaboration entre le CIUSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, le Grand Prix de Formule 1 du Canada et la Société du parc Jean-Drapeau.