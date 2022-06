Début de l’accès gratuit au métro au centre-ville les fins de semaine à Montréal

MONTRÉAL — C’est depuis les petites heures du matin, vendredi, que les usagers du métro de Montréal peuvent monter à bord des trains gratuitement s’ils y accèdent par certaines stations du centre-ville, les fins de semaine.

Ainsi, chaque week-end et jour férié jusqu’au 5 septembre, le métro sera gratuit pour les personnes qui entrent aux stations Peel, McGill, Place-des-arts et Saint-Laurent, sur la ligne verte, aux stations Champ-de-Mars et Place-d’Armes, sur la ligne orange, et à la station Berri-UQAM, où se croisent les lignes jaune, orange et verte.

Les usagers sont toutefois prévenus que la gratuité touche uniquement ces sept stations et que l’accès demeure payant dans les autres. L’offre ne s’applique pas non plus au réseau de bus, où un titre de transport valide demeure requis.

Cette mesure a été annoncée la semaine dernière par la Ville de Montréal, en partenariat avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et la Société de transport de Montréal (STM).

En contrepartie, la gratuité du stationnement au centre-ville n’a pas été reconduite pour les fins de semaine cet été. «La meilleure façon de se déplacer au centre-ville, c’est en transport collectif», a affirmé la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur Twitter, vendredi matin.