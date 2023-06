Début des consultations sur le projet de loi 23 réformant la gouvernance scolaire

QUÉBEC — Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, risque de passer une mauvaise journée, jeudi, alors que plusieurs groupes défileront pour critiquer son projet de loi 23, prédit la députée Ruba Ghazal, de Québec solidaire (QS).

«Les profs, les parents, même les directions, personne n’a demandé une réforme de structure, mais la Coalition avenir Québec (CAQ) est obsédée par les réformes de structures, centraliser le pouvoir», a-t-elle affirmé en point de presse.

«Le projet de loi 23, ça ne va pas donner plus de services aux élèves dans nos écoles, ça ne va pas ramener plus de profs, plus de professionnels, ça va juste rendre le ministre tout-puissant», a-t-elle martelé avant le début des consultations particulières.

Si le projet de loi 23 est adopté, le ministre de l’Éducation obtiendrait le plein pouvoir de nommer les directeurs généraux des centres de services scolaires, de casser leurs décisions ou de les limoger.

Le ministre pourra annuler une décision d’un centre de services et «prendre celle qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu», peut-on lire dans le projet de loi.

Bernard Drainville veut également améliorer la collecte d’informations dans le réseau; il rêve à un «tableau de bord», comme il s’en trouve dans le domaine de la santé.

Le projet de loi 23 édicte par ailleurs la Loi sur l’institut national d’excellence en éducation, laquelle crée un institut ayant pour mission de promouvoir l’excellence des services d’éducation.

La pièce législative remplacerait également le nom «Conseil supérieur de l’éducation» par «Conseil de l’enseignement supérieur» pour notamment circonscrire sa fonction à l’enseignement supérieur.

En 2016, le Conseil supérieur de l’éducation a déclaré dans un rapport que l’école québécoise est la plus inégalitaire du Canada. Or, le ministre Drainville réitère depuis son arrivée en poste qu’il «n’adhère pas» à cette notion d’école à trois vitesses.

«Ce n’est pas d’une deuxième réforme en éducation qu’on a besoin. Il faut arrêter l’hémorragie. On perd des enseignants légalement qualifiés à chaque année», a souligné jeudi la porte-parole libérale en éducation, Marwah Rizqy.

«Avec le projet de loi Drainville actuel, on est plus ou moins dans les bons sujets, là. Pourquoi il faut centraliser?», a demandé pour sa part le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

L’éminence grise en éducation Égide Royer sera le premier à présenter un mémoire, jeudi matin. Il sera suivi entre autres de la Fédération des comités de parents du Québec et de la Confédération des syndicats nationaux.

Les consultations particulières s’étaleront sur quatre jours.