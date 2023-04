Début des premiers États généraux du travail social en 25 ans

MONTRÉAL — C’est ce mardi que s’entament les États généraux du travail social, un chantier majeur où seront consultés plus de 500 acteurs et organismes de la province dans le cadre d’une tournée de consultations qui se déroulera jusqu’en octobre.

Il y a 25 ans qu’une telle démarche n’avait pas été entreprise dans la province, pourtant en proie à de nombreux et divers bouleversements au cours de cette période. Changements climatiques, nouvelle ère technologique, inflation galopante, vieillissement de la population, immigration, inclusion de la diversité identitaire, ethnique et sexuelle et on en passe: la tenue d’États généraux sur le travail social est «plus que nécessaire» pour faire le point, selon les trois commissaires désignés par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) pour présider cette série de consultations.

Il s’agit de Nadine Vollant, travailleuse sociale émérite spécialisée dans la protection de la jeunesse, de la journaliste indépendante primée Ariane Émond et de Denis Bourque, professeur au Département de travail social de l’Université du Québec en Outaouais, anciennement titulaire de la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire, entre 2007 et 2017.

Tous trois ont accepté ce mandat avec pour objectif de stimuler des changements bénéfiques au milieu du travail social et, par ricochet, à l’ensemble de la société.

«Les états généraux sont une belle occasion de rêver et de réfléchir collectivement à des orientations à venir pour la pratique et le travail qui doit être mis de l’avant pour répondre aux enjeux actuels et futurs du travail social», résume Mme Vollant.

«Ceux qui font du travail de première ligne sont les premiers témoins des transformations sociales qui bouleversent notre société, rappelle Mme Émond. […] Ils sont le canari dans la mine et nous informent de l’ampleur de la crise populationnelle, de la crise de certaines valeurs. Ils reçoivent et [côtoient quotidiennement] les gens qui en subissent les impacts.»

Écouter le milieu

Coordonnées en partenariat avec l’Institut du Nouveau Monde, les consultations s’articuleront autour de quatre grands axes, à savoir la perspective en travail social, les pratiques en travail social, l’organisation des services sociaux au Québec et les politiques publiques dans le domaine social de même que la formation en travail social, initiale ou continue, et le travail de recherche.

«Notre rôle sera d’écouter et d’essayer de bien saisir tous les enjeux liés à ces problématiques. Il n’y a rien comme écouter ceux qui ont les mains dedans, souligne Mme Émond. Ces gens-là, on ne leur demande pas assez souvent quelles solutions ils verraient.»

«L’important, c’est la prise de parole des personnes qui sont dans l’action dans le travail social, renchérit M. Bourque. Les inégalités sociales et environnementales, c’est quelque chose dont le travail social doit s’emparer. On doit s’interroger sur la manière dont notre société va prendre à bras le corps la question de la transition écologique, entre autres.»

Les consultations, qui se dérouleront aussi bien en ligne que dans le cadre de rencontres thématiques et des audiences publiques, seront suivies d’un grand rassemblement prévu en janvier prochain où seront présentées les conclusions des commissaires sous forme d’un rapport.

———

