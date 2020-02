Début du procès d’Éric Salvail pour agression sexuelle et séquestration

MONTRÉAL — C’est ce lundi que doit s’amorcer le procès d’Éric Salvail devant un juge de la Cour du Québec.

L’ancien animateur vedette et producteur fait face à trois chefs d’accusation, soit ceux d’agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement criminel à l’endroit de la présumée victime, Donald Duguay. Ce dernier, aujourd’hui dans la quarantaine, a lui-même décidé de révéler son identité au grand public même s’il s’agit d’une cause très médiatisée. Les gestes allégués se seraient produits en 1993.

Éric Salvail s’était présenté au centre judiciaire Gouin, dans le nord de Montréal, le 30 septembre dernier pour y subir son enquête préliminaire sous ces trois chefs d’accusation. Il avait ignoré les journalistes à son entrée et à sa sortie de la salle d’audience. L’accusé, âgé de 50 ans, écoutait attentivement et prenait des notes à l’occasion. Son enquête préliminaire n’avait duré qu’une journée et demie.

Initialement, Éric Salvail avait indiqué vouloir subir un procès devant juge et jury, mais il s’était ravisé.

Son procès se déroulera cette fois au palais de justice de Montréal, où l’on devrait entendre les premiers témoins lundi.

Le procès d’Éric Salvail survient plus d’un an après le mandat d’arrestation contre lui rédigé le 15 janvier 2019. Plusieurs allégations d’inconduites sexuelles avaient été rapportées par le quotidien La Presse en octobre 2017.

Celui qui était un incontournable de la scène culturelle québécoise s’était alors tourné vers sa page Facebook pour indiquer à quel point il était «fortement ébranlé» par ces allégations, annonçant du coup qu’il prenait une «pause professionnelle».

Son émission de télévision «En mode Salvail» et celle qu’il animait à la radio, «Éric et les Fantastiques», avaient été suspendues par les diffuseurs.