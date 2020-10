Début du vote pour le changement de nom d’Asbestos

Le vote a commencé mercredi à Asbestos, en Estrie, alors que les citoyens sont appelés à choisir le nouveau nom de leur ville.

Les résidents âgés de 14 ans et plus sont invités à classer par ordre de préférence quatre des six noms suivants: L’Azur-des-Cantons, Jeffrey-sur-le-Lac, Larochelle, Phénix, Trois-Lacs et Val-des-Sources.

Si aucun nom n’obtient la majorité des votes au premier tour, celui ayant obtenu le moins de votes sera éliminé et le deuxième choix de ces électeurs sera redistribué. Le processus continuera ainsi jusqu’à ce qu’un nom obtienne une majorité de votes.

Le «vote à l’auto» se tiendra jusqu’à dimanche de 10 h à 20 h, dans le stationnement de l’aréna Connie-Dion. Les citoyens «n’ayant pas accès à un véhicule» pourront voter en personne jeudi et samedi à la salle du Conseil.

Un peu plus d’une trentaine de véhicules étaient arrivés sur le site dans la première demi-heure suivant le début du scrutin et «ça roule assez rondement», a indiqué Stéphanie Girard, une porte-parole de la ville.

Le dévoilement du nouveau nom de la municipalité devrait se faire lundi lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal diffusée en direct sur Facebook.

Il y a près d’un an, Asbestos avait annoncé avoir l’intention de se défaire de la connotation négative de son nom qui signifie amiante en anglais, ayant relégué l’industrie aux oubliettes après la fermeture de la mine Jeffrey en 2012.

Texte de l’initiative de journalisme local.