Début d’une enquête du coroner sur trois hommes apparemment tués au hasard en 2022

MONTRÉAL — Une enquête du coroner qui s’ouvre aujourd’hui à Montréal portera sur la mort de trois hommes apparemment tués au hasard sur une période de 24 heures en août dernier.

La coroner Géhane Kamel supervisera l’enquête sur les meurtres d’André Lemieux, Mohamed Belhaj, Alex Lévis-Crevier et sur le meurtre par la police du suspect de 26 ans, Abdulla Shaikh.

Au moment des meurtres, la police provinciale a déclaré qu’il semblait que le suspect, qui avait des antécédents de problèmes de santé mentale, avait choisi ses victimes au hasard et avait acquis une arme à feu illégalement.

La police allègue que M. Shaikh a abattu M. Lemieux, 64 ans, et M. Belhaj, 48 ans, pendant la nuit à Montréal en août 2022 et a tué M. Lévis-Crevier, 22 ans, à Laval environ 24 heures plus tard.

La Commission de révision en santé mentale du Québec avait indiqué en mars 2022 que M. Shaikh, qui était sous la supervision d’un hôpital de santé mentale, représentait un « risque important » pour la sécurité publique, mais pouvait continuer à vivre dans la communauté.

La commission avait également indiqué que même s’il souffrait de déni et de banalisation des troubles du comportement, ainsi que de violence et de pathologie psychiatrique, le patient avait montré une amélioration au cours des six mois précédents.

Dans les jours qui ont suivi la vague de meurtres, la coroner en chef Pascale Descary a ordonné une enquête publique sur ces décès.