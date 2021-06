Début hâtif pour les fraises du Québec cette année grâce à un printemps doux

LONGUEUIL, Qc — L’Union des producteurs agricoles (UPA) annonce que l’arrivée des fraises du Québec sur les étals aura lieu cette année dès le début du mois de juin, deux semaines plus tôt qu’à l’habitude, grâce à un printemps très doux.

L’UPA assure que malgré de récents épisodes de gel dans certaines régions, les producteurs ont réussi à protéger leurs champs de fraises.

Quant aux framboises du Québec, elles seront disponibles le mois prochain.

L’UPA précise que les fermes ouvriront leurs kiosques de produits frais sous peu. L’autocueillette des fraises d’été devrait débuter aux alentours du 19 au 24 juin dans la grande région de Montréal et la semaine suivante dans la région de Québec.

L’autocueillette des framboises s’ouvrira à peu près simultanément dans toutes les régions du Québec en juillet.

Quant aux fraises et aux framboises d’automne, elles arriveront au mois d’août. La fin de la saison de ces petits fruits est prévue pour octobre.

L’UPA fait remarquer que les producteurs du Québec utilisent plusieurs techniques pour assurer une offre de fraises et framboises locales le plus longtemps possible: en serre, sous des bâches, en plasticulture, en rangs nattés, sous tunnels et hors-sol.

Plusieurs fermes offrent des fraises de serre dès le mois de juin.