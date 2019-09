Décennie 2008-2018: croissance de l’emploi concentrée à Montréal et en Montérégie

MONTRÉAL — La croissance de l’emploi s’est surtout manifestée dans la grande région de Montréal au cours de la dernière décennie, alors que trois régions affichent même une baisse de l’emploi durant cette période.

Dans son plus récent Panorama des régions du Québec, l’Institut de la statistique du Québec indique ainsi que de 2008 à 2018, l’emploi a surtout crû à Laval, dans les Laurentides, à Montréal et dans Lanaudière. Ces régions ont toutes connu une croissance de l’emploi supérieure à 12 pour cent pendant cette décennie.

La Montérégie et l’Abitibi-Témiscamingue suivent, avec 11 et 11,5 pour cent.

À l’opposé, le Saguenay—Lac Saint-Jean, la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine et le Bas Saint-Laurent ont connu pendant cette décennie une baisse de l’emploi variant de 1 pour cent à 4,2 pour cent.

De façon générale, en 2018, on dénombrait 379 500 emplois de plus qu’en 2008 dans l’ensemble du Québec. Ce sont surtout des emplois à temps plein qui ont été créés et dans le secteur des services.