Décès de Claude Castonguay: les réactions affluent pour saluer la mémoire d’un grand

MONTRÉAL — La nouvelle du décès du «Père de l’assurance-maladie», Claude Castonguay, a fait fuser les hommages du milieu politique québécois sur les réseaux sociaux.

En voici quelques-uns:

«Le Québec perd un de ses plus grands visionnaires. Claude Castonguay laisse derrière lui un héritage immense. Toute sa vie, il aura contribué à renforcer la qualité et l’efficacité de notre système de santé. J’offre toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.»

– Le premier ministre François Legault

«Le Québec a perdu aujourd’hui le »père de l’assurance maladie ». J’aimerais offrir mes condoléances à ses proches. Je veux aussi souligner son importante contribution pour le Québec. Un visionnaire qui a révolutionné l’accès aux services de santé»

– Christian Dubé, ministre québécois de la Santé et des Services sociaux

«Mes condoléances à la famille et aux proches de monsieur Claude Castonguay. Connu comme le »père de l’assurance maladie », son héritage reste immense et a contribué à jeter les bases de notre filet de sécurité sociale. Merci monsieur Castonguay.»

– Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

«Claude Castonguay est un grand bâtisseur du Québec. L’héritage qu’il nous laisse est immense, prenons en soin. Mes condoléances à sa famille et à ses proches.»

– Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

«L’héritage de Claude Castonguay est d’une valeur inestimable: chez nous, la santé fait partie du bien commun. Mes condoléances à ses proches. Tout le Québec est en deuil.»

– Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

«J’offre toutes mes sympathies à la famille et aux proches de Claude Castonguay. Grand acteur de la Révolution tranquille, passionné des politiques publiques, son lègue en santé contribue grandement à garantir l’égalité des chances dans notre société.»

– Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

«Un révolutionnaire tranquille qui nous quitte. Un artisan talentueux et généreux du Québec moderne.»

– Pierre Duchesne, ancien ministre de l’Enseignement supérieur, sous le gouvernement péquiste de Pauline Marois

«Si les grands hommes et grandes femmes se définissent plutôt par la réflexion soutenue que les allégeances du moment, Claude Castonguay fut un grand. Un très grand. Il y a quelques semaines encore, il était des réflexions du Québec, avec rigueur et audace. Sa trace sera durable.»

– Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

«La métropole et le Québec tout entier perdent un pionnier et un ténor de la Révolution tranquille au legs immense. Mes pensées accompagnent la famille et les proches de M. Claude Castonguay.»

– Valérie Plante, mairesse de Montréal,

«Je me rappellerai toujours le plaisir que j’ai eu à discuter avec M. Castonguay sur notre système de santé. Un grand sage qui avec son expérience, nous portait vers l’avant. Mes condoléances à sa famille et ses proches, en ces temps si difficiles.»

– La Dre Diane Francoeur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec