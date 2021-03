Décès de Donald Sobey, le fils du fondateur du géant de l’alimentation Sobeys

STELLARTON, N.-É. — Donald Sobey, ancien dirigeant d’Empire Company et Fils du fondateur du géant de l’alimentation Sobeys, est décédé.

Il avait 86 ans.

Michael Medline, président et chef de la direction d’Empire et de sa filiale en propriété exclusive Sobeys, affirme que les entreprises lui sont redevables pour son leadership, son sens des affaires et sa passion.

M. Medline souligne que M. Sobey était un homme d’affaires formidable ainsi qu’un philanthrope visionnaire qui croyait à l’épanouissement des artistes canadiens et au soutien de la prochaine génération de dirigeants.

Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada, a indiqué que M. Sobey croyait profondément aux artistes et défendait leur travail.

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Queen’s en 1957, Donald Sobey a rejoint son père et ses frères dans l’entreprise familiale.

Il a commencé dans le financement immobilier pour la chaîne d’épiceries Sobeys en pleine expansion, puis a travaillé avec la société mère Empire, qui a été créée pour diversifier les intérêts commerciaux de la famille.

M. Sobey a rejoint le conseil d’administration d’Empire en 1963, avant d’être nommé président en 1969 et président du conseil en 1985.

En 2004, il a pris sa retraite en tant que président et a été nommé président émérite, continuant à être activement engagé dans l’entreprise en tant que membre du conseil d’administration jusqu’en 2015.

Il a été nommé membre de l’Ordre du Canada en 2014 pour ses contributions aux milieux des affaires et artistiques au pays.

«Donald Sobey était un ardent défenseur mondial de la Nouvelle-Écosse et, bien sûr, de son cher comté de Pictou», a déclaré le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Iain Rankin.

M. Rankin a ajouté que grâce au Prix Sobey pour les arts, il a fait la promotion de la carrière de plus de 300 artistes canadiens contemporains émergents.

Le prix de l’art contemporain canadien, décerné chaque année depuis 2002, est une idée originale de M. Sobey, un fervent amateur d’arts visuels.

«Son approche locale et sa vision de créer le Prix Sobey pour les arts ont eu un impact sur la vie de milliers d’artistes émergents à travers le pays. Il nous manquera profondément», a déclaré Mme Suda.

En reconnaissance du leadership de M. Sobey, le Musée des beaux-arts du Canada a dévoilé la Galerie de la famille Donald R. Sobey en 2015 — le premier espace d’exposition à être nommé en l’honneur d’un donateur dans l’histoire de l’institution.

Le musée a décrit M. Sobey comme l’un des plus grands philanthropes culturels du Canada.

«Son soutien indéfectible, généreux et loyal a non seulement touché la vie de tant d’artistes, mais aussi celle de tant de Canadiens qui ont pu découvrir les meilleurs artistes visuels grâce à sa philanthropie. C’est une perte immense», a soutenu la sous-directrice et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts du Canada, Kitty Scott.

M. Sobey a été président du conseil d’administration du musée de 2002 à 2008 et membre fondateur du conseil d’administration de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada entre 2007 et 2020.