Décès de la COVID 19 dans un CHSLD de Laval: six autres résidents infectés

LAVAL, Qc — Sur la couronne nord de Montréal, la ville de Laval comptait 130 cas confirmés de la COVID-19, selon le bilan de vendredi, mais deux décès ont été confirmés samedi par le Centre de santé et de services sociaux de Laval.

Une des personnes décédées demeurait au Centre d’hébergement La Pinière, où six autres résidents ont été déclarés positifs à la COVID-19. L’autre victime de la COVID-19 ne résidait pas dans un CHSLD.

Le Centre d’hébergement La Pinière peut accueillir 100 résidants permanents, selon le CSSS de Laval.

Les six autres résidents atteints ont été pris en charge et des mesures de protection ont été mises en place afin de protéger l’ensemble des résidents et du personnel du Centre d’hébergement La Pinière.

L’enquête entourant les cas se poursuit par l’équipe de la Direction de santé publique, précise le communiqué.

Il faudra vraisemblablement attendre le point de presse quotidien pour en apprendre davantage sur la situation à Laval. Le communiqué de presse du CSSS de Laval ne précise pas à quel moment les deux victimes de la COVID-19 sur son territoire sont décédées.