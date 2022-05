Décès de Leonid Kravtchouk, premier président de l’Ukraine indépendante

KYIV, Ukraine — Leonid Kravtchouk, qui a conduit l’Ukraine à l’indépendance lors de l’effondrement de l’Union soviétique et en a été le premier président, est décédé, ont annoncé mardi des responsables ukrainiens. Il avait 88 ans.

Andriy Yermak, chef du bureau du président Volodymyr Zelensky, a confirmé la mort de Kravtchouk sur l’application Telegram sans donner de détails sur les circonstances. M. Kravchuk était en mauvaise santé et avait subi une opération cardiaque l’année dernière.

M. Kravtchouk a dirigé l’Ukraine en tant que chef du Parti communiste dans les dernières années de l’Union soviétique et a joué un rôle central dans la disparition de l’URSS avant d’occuper la présidence ukrainienne de 1991 à 1994.

Il a été un moteur dans la déclaration d’indépendance de l’Ukraine vis-à-vis de l’Union soviétique en 1991 et, plus tard cette année-là, il a rejoint les dirigeants de la Russie et du Bélarus pour signer un accord le 8 décembre 1991, qui déclarait officiellement que l’Union soviétique avait cessé d’exister.

Le président Kravtchouk a accepté de transférer les armes nucléaires soviétiques restantes sur le territoire ukrainien à la Russie dans le cadre d’un accord soutenu par les États-Unis.

Il a perdu l’élection présidentielle de 1994 face à l’ancien premier ministre Leonid Kuchma. En 2020, il est retourné à la politique pour tenter de négocier un règlement dans le cadre du conflit dans l’est de l’Ukraine, où des séparatistes soutenus par la Russie combattaient les forces ukrainiennes depuis 2014.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a écrit sur Twitter qu’avec la signature par M. Kravtchouk de l’accord de décembre 1991 dissolvant l’Union soviétique, «l’empire du mal s’est désintégré».

«Merci pour le renouvellement pacifique de notre indépendance. Nous le défendons maintenant avec des armes dans nos mains», a écrit M. Reznikov mardi.