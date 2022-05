Décès de l’ex-attachée de presse culturelle Francine Chaloult

MONTRÉAL — La femme que plusieurs ont décrite comme étant celle qui a inventé le métier d’attachée de presse culturelle au Québec, Francine Chaloult, est décédée mardi à l’âge de 82 ans. Elle a notamment travaillé avec les artistes québécois de renoms, Céline Dion, Luc Plamondon, Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland, Isabelle Boulay et bien d’autres.

La nouvelle a été confirmée sur les réseaux sociaux entre autres par le député de Mont-Royal-Outremont, Pierre Arcand, dont la conjointe, Dominique Chaloult, est la fille de Francine Chaloult.

«Mme Francine Chaloult aurait eu 83 ans le 5 juin prochain. Elle a été au cours de sa carrière la plus extraordinaire attachée de presse représentant tous les grands artistes du Québec. Elle a fait son métier avec passion», a écrit M. Arcand sur sa page Facebook.

Francine Chaloult est née à Saint-Félicien en 1939. Vers le milieu des années 1970, elle a créé le Bureau Francine Chaloult, une agence de relations publiques dont elle était la directrice.

Pour souligner sa contribution exceptionnelle à l’industrie du disque et du spectacle, l’ADISQ lui avait décerné le Félix Hommage en 2019.

La communauté artistique a partagé son deuil, mardi soir, sur les réseaux sociaux.

Josélito Michaud qui a également travaillé avec Mme Chaloult l’a décrite comme une pionnière dans le domaine des relations de presse. Il a dit que «la maladie de l’oubli s’était emparée de son cerveau les dernières années». Il aurait souhaité que l’hommage de l’ADISQ soit présenté hier soir «pour que le Québec entier comprenne l’importance de cette femme».

«Tu as été une deuxième mère pour moi, et la meilleure fée marraine possible pour ma fille Alice. Tout mon amour à tes merveilleuses filles, Rafaële, Brigitte, Dominique, tes gendres, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, et tes frères et sœurs», a partagé la musicienne Florence K sur son compte Instagram.

«Repose en paix, chère Francine Chaloult, tu as fait tant pour le monde du spectacle au Québec», écrivait la comédienne Danièle Lorain sur Twitter.

Francine Chaloult était la sœur de la comédienne et animatrice Suzanne Lévesque, la veuve du journaliste et écrivain Georges-Hébert Germain et la mère de l’autrice Rafaële Germain et de Dominique Chaloult.