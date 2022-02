Décès de Steve Fonyo, qui a parcouru le Canada pour la recherche sur le cancer

Steve Fonyo, qui a parcouru le Canada à la course pour amasser des millions pour la recherche sur le cancer après avoir perdu sa jambe à cause de la maladie dans son enfance, est décédé.

Il avait 56 ans.

La nièce de M. Fonyo, Melody Kruppa, dit que son oncle a subi ce qui semblait être des convulsions dans une chambre d’hôtel à Burnaby, en Colombie-Britannique, vendredi. Les ambulanciers n’ont pas pu le ranimer.

M. Fonyo a perdu une jambe à cause du cancer à l’âge de 12 ans et est devenu un héros national en 1985 après avoir terminé une course pancanadienne pour amasser des fonds pour la recherche sur le cancer, cinq ans après que Terry Fox eut tenté la même chose.

M. Fonyo a été nommé officier de l’Ordre du Canada en 1985, à l’âge de 19 ans, devenant à l’époque la plus jeune personne à avoir reçu cet honneur.

Mais il en a été dépouillé en 2009 à la suite de multiples condamnations pénales.

La décision avait déclenché un tollé public, les critiques affirmant à l’époque qu’il fallait se souvenir de lui comme d’un héros malgré ses difficultés plus tard dans la vie.