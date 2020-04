Décès de Tom Lester, vedette de la comédie américaine Les Arpents verts

NASHVILLE — Le comédien américain Tom Lester, qu’on a pu voir dans presque tous les épisodes de la comédie télévisée Les Arpents Verts (Green Acres), est mort lundi à Nashville à l’âge de 81 ans de complications liées à la maladie de Parkinson.

Tom Lester tenait le rôle de l’ouvrier agricole Eb Dawson dans la populaire série qui a été réalisée de 1965 à 1971 avant d’être fréquemment rediffusée par la suite. Il était jusqu’à sa mort le seul survivant de la distribution de l’émission.

On a pu aussi le voir dans les séries La Petite Maison dans la Prairie (Little House on the Prairie) et Marcus Welby, M.D.

Après sa carrière de comédien, Tom Lester est devenu un prédicateur évangélique.

Cent soixante-dix épisodes de Green Acres ont été tournés. Les rôle principaux étaient tenus par Eddie Albert et Eva Gabor.