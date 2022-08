Décès d’un bambin laissé dans une voiture stationnée à Vaudreuil-Dorion

VAUDREUIL-DORION, Qc — Un bambin ayant été laissé dans une voiture sans surveillance aurait suffoqué, vendredi, à Vaudreuil-Dorion, en Montérégie.

Les services d’urgence ont été appelés vers 16h15 concernant un jeune enfant retrouvé inanimé dans un véhicule situé dans un stationnement d’une résidence pour personnes âgées de la rue Querbes.

«Des manœuvres de réanimations ont été tentées sur le jeune enfant. Il a été transporté au centre hospitalier où malheureusement son décès a été constaté», a indiqué le sergent de la Sûreté du Québec (SQ), Stéphane Tremblay.

L’enfant serait resté dans le véhicule durant une période de temps indéterminé avant d’être découvert. Pour le moment, la SQ n’a pas précisé qui a fait la découverte du bambin dans la voiture.

Le service des crimes majeurs de la SQ enquête sur les circonstances entourant la mort de l’enfant. M. Tremblay précise toutefois que cela ne signifie pas nécessairement qu’il y ait quelque chose de suspect.

Il explique que lorsque le décès d’un enfant de moins de six ans survient, automatiquement l’enquête sur les causes et circonstances se fait avec le service des crimes majeurs et il y a aussi une enquête du coroner.

L’enquête se poursuit pour éclaircir ce qui a pu conduire à ce drame.