Décès d’une piétonne après une collision avec un VUS à Saint-Jean-de-Matha

SAINT-JEAN-DE-MATHA, Qc — Une piétonne a été frappée mortellement par un véhicule utilitaire sport (VUS), dimanche soir, à Saint-Jean-de-Matha, dans Lanaudière.

Les services d’urgence ont été appelés à se rendre sur la route 131 vers 17h. Une dame de 92 ans se trouvait dans un état critique après avoir été frappée par un véhicule sur une route dont la limite de vitesse est de 80 km/h. Il n’y avait pas de feu de circulation ou de panneau de signalisation à l’endroit de l’accident.

«La dame a été happée alors qu’elle traversait la route 131 pour se rendre à un commerce. Elle était seule lors de l’événement», a expliqué le porte-parole de la Sûreté du Québec, Stéphane Tremblay.

La nonagénaire a été transportée dans un hôpital où malheureusement son décès a été constaté Trois personnes se trouvaient à bord du véhicule et aucune n’a été blessée.

Des patrouilleurs de la SQ spécialisés en enquête et collision ont été dépêchés sur les lieux afin de comprendre les causes et circonstances de l’accident. L’enquête se poursuit.

La route 131 a été temporairement fermée à la circulation à la hauteur chemin de la Rivière-Noire Sud, mais elle est désormais rouverte.