Décès en CHSLD: demande de report d’une partie des audiences de la coroner

MONTRÉAL — L’avocate du CHSLD Herron tente lundi matin de faire reporter une portion des audiences de l’enquête publique de la coroner sur les décès survenus dans les résidences pour aînés lors de la première vague de la pandémie de COVID-19.

Les audiences devaient débuter lundi matin, et les trois premiers jours devaient être consacrés au CHLSD Herron de Dorval, l’un des plus durement touchés par le virus. La suite des audiences sur cette résidence devait avoir lieu en mars.

Mais lundi matin, Me Nadine Touma a demandé à la coroner Géhane Kamel de reporter la portion des audiences concernant le CHSLD Herron, car l’enquête criminelle est toujours en cours et que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) n’a pas encore décidé si des accusations criminelles seront déposées pour ce qui s’y est passé.

Elle a fait valoir que le processus d’enquête du coroner peut nuire à l’enquête criminelle et porter préjudice à ses clients, soit le CHSLD et ses dirigeants.

Si cette demande de report est rejetée, Me Touma requiert alors une ordonnance de non-publication et de non-diffusion de toute la preuve qui sera présentée lors de cette portion des audiences.

Si elle est accordée, les journalistes ne pourront rapporter dans l’immédiat ce qui sera dit lors de l’enquête au sujet du CHSLD Herron.

Les avocats de certaines familles des personnes décédées au CHSLD Herron, ainsi que ceux des médias, se sont opposés à cette demande de non-publication.

Après le CHSLD Herron, la coroner devait ensuite enquêter sur une série d’autres résidences pour aînés, soit le CHSLD des Moulins de Terrebonne, la résidence privée pour aînés Manoir Liverpool de Lévis, le CHSLD René-Lévesque de Longueuil, le CSHLD Laflèche de Shawinigan, le CHSLD Sainte-Dorothée de Laval et le CHSLD Yvon-Brunet de Montréal.

Seuls les décès survenus entre le 12 mars et le 1er mai 2020 sont visés par son enquête.

«Les coroners interviennent dans les cas de décès violents, obscurs ou qui pourraient être liés à de la négligence. Les décès survenus hors de ces balises, dont ceux qui découlent uniquement d’une infection au coronavirus, ne sont pas investigués par les coroners», était-il précisé dans un communiqué du Bureau du coroner publié quand l’enquête publique avait été annoncée en juin.

La majorité des décès causés par la COVID-19 au Québec se sont produits dans des résidences pour personnes âgées.

Les enquêtes du coroner ne visent pas à trouver des responsables pour les décès, mais plutôt à formuler des recommandations pour en éviter d’autres dans l’avenir.