Décès: les effectifs ambulanciers de Lévis doivent être examinés, dit une coroner

MONTRÉAL — La mort d’un jeune homme après que les ambulanciers soient arrivés 21 minutes suivant l’appel logé au 911 mène une coroner à recommander que soient revus les effectifs d’intervention d’urgence sur le territoire de la ville de Lévis.

Hugo St-Onge, un jeune homme de 24 ans — lui-même ambulancier — est mort le 27 décembre 2017.

Ce soir-là, alors qu’il est allongé sur le lit, il a soudainement eu des convulsions. Sa respiration devient très irrégulière et espacée. Sa copine contacte le 911 à 0 h 31.

Les pompiers sont arrivés 17 minutes plus tard et les ambulanciers 21 minutes plus tard.

Les manoeuvres de réanimation sont effectuées, mais en vain.

Son décès a été causé par une anomalie cardiaque dont il souffrait, tranche la coroner, Me Julie Langlois, dans son rapport rendu public jeudi. Il s’agit d’une mort naturelle possiblement évitable.

Pour éviter que d’autres décès de ce genre ne se produisent, la coroner a présenté ses conclusions et ses recommandations.

Me Langlois s’est penchée notamment sur le manque d’effectifs et le long délai avant l’arrivée des premiers répondants et des ambulanciers.

Ce soir-là, l’appel logé au 911 a été classé comme une «priorité 1: risque immédiat de mortalité».

Malheureusement, à ce moment, les trois ambulances du territoire de Lévis sont occupées. On a donc fait appel à celle de Saint-Charles-de-Bellechasse, qui est aussi occupée. Celle-ci demande ensuite la permission d’excéder la vitesse permise et se dirige à pleine vapeur pour secourir Hugo St-Onge.

Mais cela prendra 21 minutes avant qu’un ambulancier ne soit sur place.

Selon la coroner, «il est possible que cette nuit-là, le manque d’effectifs ambulanciers a joué un rôle important dans le sort de M. St-Onge. Pour chaque minute de délai dans le début des manoeuvres de réanimation, la survie est réduite de 7 à 10 %».

Elle recommande ainsi au ministère de la Santé et au CISSS de la région de Chaudière-Appalaches de se concerter afin d’examiner la problématique des effectifs ambulanciers sur le territoire de la ville de Lévis.

Elle suggère aussi à la centrale des appels d’urgence et à l’entreprise de services ambulanciers Dessercom de poursuivre leur travail d’arrimage avec le système de répartition. Dans l’intervalle, elle recommande que Dessercom soit équipée de téléphones avec puces permettant le repérage plus rapide des ambulances.