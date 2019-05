Déchêts canadiens: les Philippines rappellent leur ambassadeur au Canada

MANILLE, Philippines — Manille rappelle son ambassadeur et ses consuls au Canada à la suite du non-respect par Ottawa du délai de récupération des ordures qui ont été illégalement expédiées aux Philippines il y a plusieurs années, ont annoncé jeudi des responsables locaux.

Le ministre des Affaires étrangères, Teodoro Locsin Jr., a écrit sur Twitter que les Philippines «maintiendront une présence diplomatique réduite au Canada jusqu’à ce que ses déchets» aient quitté le pays.

Le mois dernier, le président philippin Rodrigo Duterte a menacé de renvoyer de force les conteneurs d’ordures au Canada et d’en déposer certains à son ambassade à Manille si les autorités canadiennes ne les récupéraient pas. Les fonctionnaires ont par la suite fixé au 15 mai le délai à respecter par le Canada.

M. Locsin a déclaré dans son micromessage que des lettres rappelant l’ambassadeur et les consuls des Philippines au Canada avaient été envoyées.

«Ce rappel montre que nous leur demandons très sérieusement de récupérer leurs déchets, sinon nous romprons nos relations avec eux», a déclaré le porte-parole du président Salvador Panelo lors d’une conférence de presse.

Entre 2013 et 2014, au moins 103 conteneurs d’ordures ménagères, y compris des bouteilles et des sacs en plastique, des journaux et des couches, ont été expédiés du Canada aux Philippines. La plupart des conteneurs sont restés dans deux ports à Manille et Subic, provoquant des manifestations de militants écologistes. Des responsables philippins affirment qu’ils ont été faussement déclarés par une entreprise privée comme étant des déchets de plastique recyclables.