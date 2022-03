Déclaré positif à la COVID, l’ex-président Obama dit se sentir bien

Déclaré positif à la COVID-19, l’ancien président des États-Unis, Barack Obama, a dit dimanche qu’il se sentait relativement bien.

Il a aussi indiqué que sa femme Michelle avait été déclarée négative.

«J’ai eu la gorge irritée pendant quelques jours, mais je me sens bien, a-t-il écrit sur Twitter. Michelle et moi sommes heureux d’avoir reçu notre dose de rappel du vaccin.»

M. Obama a encouragé les Américains à être vaccinés, même si l’actuelle vague est en recul aux États-Unis. Les autorités ont recensé en moyenne 35 000 cas au cours de la dernière semaine. Il s’agit d’une nette amélioration par rapport au milieu de janvier alors que cette moyenne s’établissait près de 800 000.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, 75.2% des adultes américains sont adéquatement vaccinés. Parmi eux, 47,7 % ont reçu une dose de rappel. L’organisme a assoupli ses directives concernant le port du masque à l’intérieur à la fin de février, ce qui fait qu’une grande majorité d’Américains ne sont pas plus obligés de le porter en public.