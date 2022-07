Déclaré positif jeudi à la COVID-19, Joe Biden éprouve des «symptômes légers»

WASHINGTON — Le président américain, Joe Biden, a été déclaré positif à la COVID-19, jeudi, soulignant la persistance du virus hautement contagieux alors que de nouveaux variants défient les efforts des États-Unis pour revenir à la «normalité» après deux ans et demi de perturbations pandémiques.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré jeudi matin que M. Biden éprouvait des «symptômes légers» et qu’il avait commencé à prendre du Paxlovid, un médicament antiviral conçu pour réduire la gravité de la maladie.

Mme Jean-Pierre a indiqué que le président «s’isolera à la Maison-Blanche et continuera à s’acquitter pleinement de toutes ses fonctions pendant cette période».

«Il a été en contact avec des membres du personnel de la Maison-Blanche par téléphone ce matin et participera à ses réunions prévues à la Maison-Blanche ce matin par téléphone et Zoom depuis la résidence», a ajouté la porte-parole.

M. Biden, âgé de 79 ans, est entièrement vacciné; il avait reçu sa «quatrième dose» le 30 mars dernier.

Jusqu’à présent, la capacité du président américain à éviter de contracter le virus semblait défier les probabilités, même avec les procédures de dépistage en place pour ceux qui devaient être en contact étroit avec lui. Les vagues précédentes du coronavirus ont en effet balayé la classe politique à Washington. Par ailleurs, M. Biden a de plus en plus intensifié ses voyages et a repris la tenue de grands événements en salle, où tout le monde n’est pas testé.

Lorsqu’il est administré dans les cinq jours suivant l’apparition des premiers symptômes, il a été prouvé que le Paxlovid, produit par Pfizer, entraîne une réduction d’environ 90 % des hospitalisations et des décès chez les patients les plus susceptibles de contracter une maladie grave.