Déconfinement de Montréal: Legault prend un pari

QUÉBEC — Le premier ministre François Legault a admis, lundi, qu’il prenait un «pari» en maintenant le déconfinement prévu pour le 25 mai dans la région métropolitaine de Montréal.

Toutefois, il dit que «la tendance est bonne» et indique qu’il a reçu l’aval de la Direction de la santé publique.

À sa conférence de presse quotidienne pour faire le point sur la pandémie, M. Legault a confirmé que les commerces de détail ayant pignon sur rue pourront accueillir des clients dès lundi prochain à Montréal, en respectant les consignes de distanciation physique. Les autorités recommandent fortement aux clients de porter un couvre-visage dans les espaces fermés.

«La tendance est bonne et nous permet de prendre un certain pari, a-t-il déclaré. Et pour pour gagner notre pari, j’ai besoin de la collaboration de tous les Québécois.»

Le nombre de morts a encore augmenté de 34 dans les dernières 24 heures, pour un total de 3596, le nombre d’hospitalisations aussi, à 1771 (+5), mais il y a quatre personnes de moins aux soins intensifs (179).

Le nombre de personnes infectées a aussi bondi de 707, pour un total de 43 627, mais c’est attribuable à la forte augmentation de tests, a argué le premier ministre.

Enfin, le gouvernement table aussi sur le retour au travail des professionnels de la santé qui étaient en congé. Pas moins de 608 d’entre eux sont revenus au travail durant la fin de semaine et M. Legault est «confiant» que 2000 d’entre eux seront bientôt de retour.