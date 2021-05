Déconfinement et débordements: une «effervescence normale», selon le ministre Dubé

MONTRÉAL — Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a adopté un ton compréhensif, lundi, à l’issue d’un week-end où les Québécois ont été nombreux à célébrer le début du déconfinement de la province.

Plusieurs parcs étaient bondés, parfois sans respect de la distanciation physique, après la levée du couvre-feu vendredi. Les terrasses de restaurants, qui ont pu rouvrir au même moment en zones rouge et orange, ont aussi été fort achalandées ces derniers jours.

«Tout le monde comprend comment on avait hâte de déconfiner», a affirmé le ministre Dubé, en marge d’une annonce sur les soins à domicile, lundi.

M. Dubé a toutefois rappelé que le retour à une certaine normalité à l’automne dépend à la fois du taux de vaccination de la population et de l’adhésion continue aux directives sanitaires.

Selon des modélisations de l’Institut national de

santé publique du Québec (INSPQ), une recrudescence des infections et des hospitalisations reste possible tant qu’une couverture vaccinale de plus de 80 % n’aura pas été atteinte dans tous les groupes d’âge — surtout si les citoyens devancent le plan de déconfinement graduel.

«Ce que je dirais aujourd’hui, et pas juste aux jeunes, (c’est que) si on veut avoir un beau retour de notre été et ne pas se retrouver dans une quatrième vague, je pense qu’il faut aller se vacciner et suivre les mesures sanitaires», a réitéré Christian Dubé, lundi.

Le ministre a aussi laissé entrevoir de nouvelles initiatives pour solliciter les irréductibles dans les parcs et sur les terrasses. «Si on n’est pas capable de les rejoindre par des façons conventionnelles, on va aller les rejoindre où ils sont», a-t-il signalé, sans fournir plus de détails.

Des précisions sont attendues mardi à l’occasion d’une conférence de presse conjointe avec le premier ministre François Legault.

En ce qui concerne les rassemblements qui se sont multipliés ce week-end, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a martelé que les assouplissements demeurent conditionnels au respect des mesures en vigueur.

«Il faut profiter des choses qui se font, mais s’il vous plaît, de grâce, essayez de respecter les consignes parce qu’on ne voudrait pas revoir une augmentation du nombre de cas et être obligés de changer de palier et revenir en arrière», a-t-il prévenu.

M. Dubé a dit espérer que ces débordements ne seront pas à la source d’une propagation importante du virus, sans pour autant envisager un resserrement des mesures de santé publique.

«On n’est vraiment pas là, a-t-il indiqué. Je pense que l’effervescence des premiers jours était normale. Regardons comment ça va se développer dans les prochains jours.»

Rappelons que les règles en vigueur sur les terrasses prévoient un maximum de deux adultes provenant d’adresses différentes, avec enfants, par table. Et le port du masque reste obligatoire à l’extérieur pour les personnes qui n’appartiennent pas à la même bulle, sauf si elles observent une distance d’au moins deux mètres.

Un «optimum» pour AstraZeneca

Le ministre a aussi fait une mise au point sur l’intervalle à privilégier entre les deux doses du vaccin développé par AstraZeneca.

Le gouvernement a récemment décidé de faire passer ce délai de 12 à 8 semaines, en raison d’un nouvel avis du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ).

Les Québécois ayant reçu une première dose d’AstraZeneca avant le 3 avril ont ainsi pu recevoir leur seconde dose dès samedi.

L’avis du CIQ a toutefois été source de confusion puisqu’il préconise un intervalle d’au moins quatre semaines.

Après s’être entretenu avec le Dr Arruda, le ministre Dubé a précisé qu’il vaut mieux patienter huit semaines pour une réponse immunitaire optimale.

Par ailleurs, il est toujours recommandé aux personnes vaccinées avec l’AstraZeneca de recevoir une deuxième dose du même vaccin. Elles peuvent néanmoins préférer recevoir celui à ARNm développé par Pfizer ou par Moderna.

Un nouveau calendrier est également attendu cette semaine pour devancer l’administration des deuxièmes doses, tous vaccins confondus.