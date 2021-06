Déconfinement: Montréal et Laval passeront en zone orange lundi

QUÉBEC — Le processus de déconfinement s’accélère au Québec, alors que plusieurs régions s’apprêtent à changer de couleur.

Dès lundi, le 7 juin, la couleur rouge aura totalement déserté le Québec.

Ce jour-là, Montréal et Laval passeront du rouge à l’orange. Les restaurants pourront donc ouvrir leurs portes et accueillir des clients en terrasses et à l’intérieur. Les jeunes de secondaire trois, quatre et cinq pourront retourner en classe à temps plein. Même constat pour les régions de Lac-Mégantic, Beauce-Sartigan, L’Islet, Montmagny, de même que Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques, dans le Bas-Saint-Laurent.

D’autres régions, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie et le Centre-du-Québec, passeront quant à elles en zone jaune, plus vite que prévu, dès le 7 juin, permettant des rassemblements intérieurs regroupant des gens de deux adresses et les sports d’équipe à l’extérieur. Les bars pourront accueillir leurs clients. Même constat pour l’est du Bas-Saint-Laurent (Rimouski, Mitis, Matane).

D’autres encore, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord du Québec, se retrouveront en zone verte lundi, autorisant les sports d’équipe à l’intérieur et les rassemblements intérieurs d’au maximum 10 personnes provenant de trois adresses différentes.

«C’est très encourageant. Ça va vraiment bien», a commenté le premier ministre François Legault, en conférence de presse, mardi, en faisant le point sur le plan de déconfinement, rendu possible grâce à une réduction constante et marquée ces derniers temps du nombre de cas d’infection à la COVID-19, tout comme le nombre d’hospitalisations et de décès.

Malgré tout, la prudence doit demeurer de rigueur, a nuancé le premier ministre. À l’intérieur des résidences, les mesures sanitaires devront continuer de s’appliquer, soit le port du masque en tout temps et la distanciation de deux mètres entre les personnes, tant que chacun n’aura pas reçu les deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Jeudi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, rendra public par ailleurs le calendrier d’accélération de la vaccination pour la deuxième dose avant la fin de l’été. On procédera par catégorie d’âge, des plus vieux (les 80 ans et plus) aux plus jeunes, en vue de devancer le rendez-vous prévu.

À ce propos, il a lancé un message aux retardataires, exhortant les jeunes âgés entre 18 et 44 ans à se précipiter dans les prochains jours dans les centres de vaccination pour recevoir leur première dose, avant que l’opération deuxième dose prenne son élan.

Idéalement, dans les prochains jours, Québec aimerait que quelque 200 000 personnes de ce groupe d’âge acceptent de recevoir une première dose. Le but du gouvernement consiste à vacciner 75 % de la population avant la fin de l’été, dans chaque groupe d’âge.

Au sujet de la planification de la réouverture des frontières entre le Canada et les États-Unis, M. Legault a dit souhaiter que l’échéance soit reportée à la fin de l’été.

Il était accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Invité à justifier sa décision de ne pas autoriser les bals de finissants, encore une fois cette année, ce dernier a réaffirmé qu’après avoir consulté des experts il avait conclu que ces bals constituaient des activités «à très haut risque» de propagation du virus, et qu’il maintenait sa décision.