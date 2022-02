Découverte de grippe aviaire dans un élevage de la N-É: les exportations affectées

OTTAWA — Le chien de garde de la salubrité alimentaire du Canada affirme que la découverte de la grippe aviaire dans un élevage de volailles commercial de la Nouvelle-Écosse a des conséquences sur le commerce international de certains produits avicoles canadiens.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) affirme que l’éclosion de H5N1 hautement pathogène a été signalée la semaine dernière à l’Organisation mondiale de la santé animale.

L’Agence affirme dans un communiqué de presse, publié mercredi, que la détection a eu pour effet de changer le statut zoosanitaire du Canada pour indiquer qu’il n’est pas exempt du virus de la grippe aviaire qui affecte des espèces animales.

La Corée du Sud et les Philippines ont imposé des restrictions sur les produits de volaille de partout au Canada, y compris les œufs comestibles.

Les États-Unis, l’Union européenne, Taïwan, le Mexique, le Japon et Hong Kong ont imposé des restrictions sur certains produits de la Nouvelle-Écosse ou encore plus spécifiquement de la région touchée par l’éclosion de grippe aviaire.

La Russie a imposé des restrictions à la volaille en provenance de la Nouvelle-Écosse, mais aussi de Terre-Neuve-et-Labrador, où la grippe aviaire a également été détectée en janvier et en décembre.

L’ACIA n’a pas précisé l’espèce d’oiseaux touchés par l’influenza aviaire (IA) dans l’élevage commercial de la Nouvelle-Écosse.

Selon l’Agence, la grippe aviaire circule naturellement chez les oiseaux et peut toucher tant les oiseaux destinés à la consommation, comme le poulet, le dindon, la caille et la pintade, que les oiseaux autres sauvages et les animaux de compagnie.

Les virus de l’influenza aviaire, tels que le virus H5N1 hautement pathogène, peuvent, en de rares occasions, causer des maladies chez les humains. La transmission des oiseaux aux humains s’est produite lorsqu’il y a eu un contact étroit avec des oiseaux infectés ou des environnements fortement contaminés, précise l’Agence canadienne d’inspection des aliments sur son site web.