Découverte: la majeure partie d’un négrier en bois est retrouvée intacte

BIRMINGHAM, Ala. — Des chercheurs qui étudient l’épave du dernier navire négrier américain, enterré dans la boue sur la côte de l’Alabama depuis son sabordage en 1860, ont fait une découverte surprenante: la majeure partie de la goélette en bois reste intacte, y compris l’enclos qui était utilisé pour emprisonner les esclaves africains pendant la traversée turbulente de l’océan Atlantique.

Alors que la partie supérieure du deux-mâts Clotilda a disparu, la section sous le pont, où étaient entassés les Africains capturés et les réserves, est quasi indemne après avoir été enterrée pendant plus d’un siècle dans une rivière, a déclaré l’archéologue James Delgado de la société SEARCH Inc., basée en Floride.

Il reste au moins les deux tiers du navire, et l’existence de l’enclos à esclaves, non éclairé et non ventilé, construit pendant le voyage par l’ajout d’une cloison pour retenir les gens sous le pont principal pendant des semaines, soulève des questions quant à savoir si de la nourriture et des conteneurs d’eau, des chaînes et même de l’ADN humain pourraient être présents dans la coque, a déclaré James Delgado.

«C’est une révélation étonnante», a-t-il déclaré en entrevue.

La découverte distingue Clotilda de toutes les autres épaves, a déclaré James Delgado. Elle a été confirmée dans un rapport fourni à l’Associated Press et a conduit le site à faire partie du Registre national des lieux historiques en novembre.

«C’est l’épave d’un négrier la plus intacte jamais découverte», a-t-il déclaré. «C’est parce qu’elle se trouve dans le delta de Mobile-Tensaw avec de l’eau douce et dans la boue qui la protégeait qu’elle est toujours là.»

Pour Joycelyn Davis, petite-fille de sixième génération du captif africain Charlie Lewis et vice-présidente de la Clotilda Descendants Association, l’histoire de ce qui s’est passé il y a plus de 160 ans est mieux racontée à travers les personnes impliquées, et non à travers un navire coulé. Mais elle a indiqué qu’elle était ravie d’en savoir plus sur ce qui a été découvert, ajoutant: «Je pense que ça va être une surprise pour nous tous.»

Le Clotilda était le dernier navire connu à transporter des captifs africains vers le sud des États-Unis, où ils étaient réduits en esclavage. Long de près de 27 mètres, il a quitté Mobile, en Alabama, pour un voyage illégal visant à acheter des personnes des décennies après que le Congrès a interdit ce commerce en 1808.

Le navire avait traversé l’océan pour un voyage financé par un riche homme d’affaires dont les descendants restent importants à Mobile. Le capitaine du Clotilda a transféré sa cargaison humaine du navire une fois arrivé en Alabama et a mis le feu au navire pour cacher les preuves du voyage. Mais la majeure partie du navire n’a pas pris feu et est resté dans la rivière.

Présentée sur les cartes de navigation depuis les années 1950, l’épave a été publiquement identifiée comme celle de Clotilda en 2019 et a été explorée et étudiée depuis lors, a déclaré James Delgado.

L’État a mis de côté 1 million de dollars pour la préservation et la recherche, et des travaux supplémentaires prévus sur le site au début de 2022 pourraient montrer ce qu’il y a à l’intérieur de la coque, a précisé James Delgado. Mais beaucoup plus de travail est nécessaire pour déterminer si le navire pourrait un jour être retiré de la boue et exposé, comme certains l’ont suggéré.

« En général, sortir une épave de l’eau est une proposition très coûteuse. J’ai l’impression que même si le navire a survécu, il est plus fragile qu’on ne le pense », a déclaré James Delgado. « Une récupération pourrait être une opération très délicate et aussi un processus très coûteux et long. »

Libérés après que le Sud a perdu la guerre civile, certains des esclaves africains qui ont été transportés en Amérique sur la Clotilda se sont installés dans une communauté qu’ils ont commencée a appelée Africatown USA à quelques kilomètres au nord du centre-ville de Mobile.

Un documentaire sur la communauté désormais appauvrie de la cinéaste née en Alabama, Margaret Brown, intitulé «Descendant», sera présenté en première au Festival du film de Sundance en janvier, et les descendants des esclaves de Clotilda prévoient un rassemblement annuel en février. Des travaux sont en cours sur un nouveau musée qui est censé être un catalyseur pour le tourisme dans la région.