Défilé des Raptors: les trois hommes qui ont été arrêtés ont été identifiés

TORONTO — La police de Toronto a dévoilé l’identité de trois hommes qui ont été arrêtés relativement à des coups de feu qui ont éclaté lundi lors du rassemblement organisé pour célébrer la victoire historique des Raptors au championnat de la NBA.

Les hommes, tous originaires de Toronto et âgés de 18 à 25 ans, font l’objet d’accusations liées aux armes à feu.

La police a indiqué qu’elle cherchait toujours un quatrième suspect impliqué dans l’incident, qui a fait quatre blessés.

Les policiers veulent également récupérer une arme à feu qui aurait été utilisée.

Les enquêteurs allèguent que Shaquille Anthony Miller, âgé de 25 ans, et Thaino Toussaint, âgé de 20 ans, transportaient des armes lorsqu’ils ont été arrêtés.

Les hommes font chacun face à sept chefs d’accusation, notamment pour le port d’une arme dissimulée. M. Miller est également accusé d’avoir agressé un agent de la paix en transportant une arme.

Abdikarim Kerow, âgé de 18 ans, avait été arrêté en vertu d’un autre mandat et fait face à un total de 20 accusations, dont deux chefs de possession d’une arme à feu réglementée chargée et de possession de drogue dans le but d’en faire le trafic.

Le chef de la police, Mark Saunders, a indiqué que les policiers sont à la recherche d’un suspect décrit comme un homme à la carrure imposante, d’environ cinq pieds neuf pouces, aux cheveux bruns courts et portant un chandail blanc.

La Ville de Toronto a estimé à deux millions le nombre de spectateurs venus assister aux célébrations — la moitié d’entre eux ont participé au rassemblement devant l’hôtel de ville.