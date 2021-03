«Dégoûtée» par les inconduites sexuelles, une lieutenante-colonelle quitte l’armée

OTTAWA — Une lieutenante-colonelle quitte les Forces armées canadiennes, se disant «écœurée» par les enquêtes sur les allégations d’inconduite sexuelle des plus hauts membres de l’état-major.

Dans sa lettre de démission, obtenue par La Presse Canadienne, la lieutenante-colonelle Eleanor Taylor explique en mots très durs qu’elle est aussi «dégoûtée» de tout le temps qu’il aura fallu attendre pour que des hauts gradés fassent l’objet d’enquêtes.

Vétérane de la guerre en Afghanistan, Mme Taylor a également servi dans les forces spéciales de l’armée canadienne et elle a récemment occupé un poste de premier plan au sein d’une unité de réserve à Halifax.

Sa démission fait suite à des allégations d’inconduites visant des hauts gradés, y compris les deux plus récents chefs d’état-major de la défense, le général Jonathan Vance et l’amiral Art McDonald.

Mme Taylor écrit dans sa lettre qu’elle n’est pas surprise que des dirigeants clés fassent l’objet d’une enquête: tout au long de ses 25 ans et plus passés au sein de l’armée, elle a elle-même constaté, dit-elle, un usage insidieux et inapproprié du pouvoir à des fins d’exploitation sexuelle.

La lieutenante-colonelle démissionnaire pense que l’incapacité des hauts dirigeants à donner l’exemple aura miné les efforts déployés ces dernières années dans l’armée canadienne pour éradiquer les inconduites sexuelles.