Délais et annulations dans les aéroports: un comité parlementaire se réunit d’urgence

OTTAWA — Le comité des transports de la Chambre des communes se réunit d’urgence lundi après-midi pour discuter de l’opportunité de mener une enquête sur les longs retards dans les aéroports et les annulations de vols.

Les compagnies aériennes et les aéroports ont été aux prises cet été avec une augmentation des voyages, aggravée par des pénuries de personnel qui affectent à la fois les transporteurs et les agences fédérales.

Cet alignement particulier de facteurs a entraîné l’annulation de nombreux vols, des retards dans la récupération des bagages et de longues files d’attente dans les aérogares, notamment aux contrôles de sécurité et aux douanes.

L’aéroport international Pearson de Toronto, le plus achalandé du pays, a été le plus durement touché par ces problèmes. La semaine dernière, la PDG de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a déclaré que les retards étaient maintenant moins nombreux. Mais elle n’a pris aucun engagement spécifique et n’a pas voulu prédire à quel moment les temps d’attente pourraient être réduits à l’avenir.

Transports Canada affirme de son côté que le gouvernement fédéral et l’industrie travaillent de concert pour améliorer les déplacements, notamment en rencontrant les intervenants, en embauchant du personnel et en améliorant l’application en ligne «ArriveCAN» pour la déclaration sanitaire.

Air Canada est aussi critiquée pour avoir refusé d’indemniser les passagers lésés. Le transporteur plaide que les pénuries de personnel sont dues à la pandémie de COVID-19.

Le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes se réunit d’urgence lundi pour en discuter, à la demande de quatre de ses membres.