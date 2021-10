Délit de fuite à Saint-Jérôme: la SQ cherche à identifier une victime

SAINT-JÉRÔME, Qc — La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public afin d’identifier un piéton victime d’un délit de fuite survenu dans la nuit de vendredi à samedi, à Saint-Jérôme, dans les Laurentides.

Vers 3 h 30, un homme inanimé a été retrouvé dans la bretelle de la route 117 Nord, près de la 116e avenue. Les policiers croient que la victime a été happée par un véhicule qui a pris la fuite.

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ cherche à identifier l’homme qui est grièvement blessé.

Il a entre 35 et 40 ans et était vêtu d’une «veste grise avec capuchon de marque Jordan, d’un pantalon en coton ouaté noir, de souliers noirs à la cheville de marque Nike et il portait une cagoule de couleur orange fluo», ont indiqué les policiers.

La SQ a précisé que la victime avait dans sa poche un médaillon religieux du sanctuaire Saint-Christophe.

Les policiers ne rapportaient toujours pas d’arrestation à propos de cet incident samedi avant-midi.

Les personnes qui possèdent des informations sur l’identité de la victime ou toute autre information sur cet événement sont priées de communiquer avec la SQ.