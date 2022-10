Délit de fuite sur l’autoroute 13 Nord: une femme entre la vie et la mort

MONTRÉAL — Un accident est survenu samedi matin entre une motocycliste et un véhicule, sur l’autoroute 13 en direction nord, à Montréal. Le conducteur a pris la fuite après l’accident alors que la femme se trouvait dans un état critique.

L’accident a eu lieu un peu avant 11h sur l’autoroute 13 Nord à la hauteur du kilomètre 2.

«Une motocycliste a été blessée gravement suite à une collision impliquant un autre véhicule, et cet autre véhicule n’est pas demeuré sur les lieux suite à la collision. L’événement est traité comme un délit de fuite», a indiqué le porte-parole de la Sûreté du Québec (QS), Stéphane Tremblay.

Il y a eu un impact entre la moto et le véhicule, possiblement en raison d’un changement de voie, a précisé M. Tremblay. La moto se trouvait dans la voie de gauche et la voiture dans la voie du centre ou celle de droite, et il y aurait eu un impact à la suite duquel la moto a été projet au sol.

La conductrice de la moto, une femme dans la trentaine, a été transportée dans un centre hospitalier où l’on craint pour sa vie.

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ a pris en charge l’enquête puisqu’il s’agit d’un délit de fuite.

L’autoroute 13 en direction nord a été fermée à la circulation, le temps que les enquêteurs analysent la scène.